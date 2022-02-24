Политика

Андрей Турчак рассказал о целях спецоперации в Донбассе

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал о целях спецоперации в Донбассе.

«Объявленная президентом специальная военная операция имеет две цели - мирная жизнь на Донбассе и защита России от военных угроз на ее границах. И рассматривать эту операцию надо как миротворческую, которая положит конец геноциду и предотвратит нападение на Россию. По сути, это самозащита нашей страны. Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан, наращивание военной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение – мы не имеем никакого права. Мы себе этого просто не сможем простить, и дети наши нам этого не простят. 30 лет беспринципного обмана России Западом завершены. Настало время все назвать своими именами. США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. Заявления о мирном характере НАТО – ложь», — цитирует Андрея Турчака пресс-служба партии.

Он подчеркнул, что руки США и НАТО давно в крови. «В крови жителей Сербии, Ирака, Ливии и Сирии. Их ничто бы не остановило и от кровопролития в России. Отпор надо было давать именно сегодня, не дожидаясь нападения. Иначе было бы поздно», — сказал Андрей Турчак.

«Единая Россия» полностью поддерживает решение Владимира Путина, добавил он.

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Напомним, сегодня президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе.