Политика

Анатолий Копосов: Россия не планирует оккупировать Украину

Россия не планирует оккупировать Украину, цель специальной военной операции — освободить территории Луганской и Донецкой республик. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Эхо Москвы» в Пскове озвучил член псковского отделения КПРФ, бывший вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Анатолий Копосов.

«Я это решение поддерживаю. Думаю, что там много нормальных людей, кроме бандеровцев и нацистов, которые уже складывают оружие. Ситуация будет нормальной, ведь мы скажем, что не идем с оккупацией Украины, будут освобождены только территории в границах Донецкой и Луганской республик», - сказал Анатолий Копосов.

Он отметил, что ожидал такого развития событий, поскольку и Украина, и НАТО получали предупреждения о возможности таких действий со стороны России. «Было бы сказано, что, если не будет решен вопрос, будут приняты военно-технические мероприятия. Конечно, это очень серьезное решение», - заметил член псковского отделения КПРФ.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Украинские власти ввели военное положение на всей территории государства.