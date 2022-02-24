Наталья Горбачева: Военной спецоперации в Донбассе давно ждали российские патриоты

Начала специальной военной операции в Донбассе российские патриоты ждали давно. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.
Она выразила надежду на то, что на Западе «победят здравые силы», которые понимают, что «Россия не шутит». «Россия - уже давно давно страна-изгой. Я надеюсь, что везде в нашем окружении (в приличных странах) все-таки есть здравые силы, которые понимают, что нас не надо было дразнить, и что экономика и жизнь людей в странах, которые они представляют, важнее политических амбиций. Ведь это обыкновенные политические амбиции руководителей Америки и Украины», - предположила председатель Общественной палаты Псковской области.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Украинские власти ввели военное положение на всей территории государства.