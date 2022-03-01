Политика

Александр Котов прокомментировал спецоперацию в Донбассе

За 8 лет западные политики не смогли добиться дипломатическими методами выполнения хотя бы одного пункта минских соглашений, утверждённых специальной резолюцией Совета Безопасности ООН. Такое мнение высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя ситуацию на Украине.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Не было никакой реакции на националистические проявления, террористические атаки на мирное русскоязычное население Донбасса, не было реакции на гибель сотен и тысяч людей, на бомбежки и издевательства. Все это привело к трагической ситуации, которую мы наблюдаем сегодня. Нашей стране не оставили выбора», - цитирует Александра Котова пресс-служба регионального парламента в Instagram.

«Никому не хочется кровопролития, никому не хочется войны, - продолжил он. - И русские, и украинцы готовы и могут жить в мире и согласии. У многих из нас на Украине живут родные, близкие, друзья, знакомые, точно так же у украинцев на территории нашей страны живут дорогие люди. Мы не хотим никакой вражды. Мы хотим жить мирно, и, я надеюсь, что у всех хватит сейчас разума охладить эмоции».

По словам Александра Котова, те, кто сегодня находится у власти на Украине, не считаются с интересами людей. «Прикрываясь мирными жителями, как живым щитом, они не испытывают никакой жалости к страданиям, и в то время, когда города находятся на пороге гуманитарной катастрофы, просят у Запада новые поставки вооружения, раздают на улицах автоматы, провоцируя всплеск мародерства. Они громят свои города, разрушают инфраструктуру, соцучреждения, заводы. Точно так же, как было на Донбассе 8 лет, теперь это происходит на территории уже всей Украины. Точно так же события развивались в ряде государств, которые сейчас не примкнули к объявленным в отношении России санкциям», - отметил он.

Демилитаризация, денацификация и установление нейтрального статуса страны – вот три пункта, выполнения которых сейчас ждут от начавшихся переговоров, сказал Александр Котов. «Уверен, этого ждет и мирное население Украины», - подчеркнул он.

«В сегодняшней непростой ситуации мы должны поддержать наши Вооруженные силы, которые выполняют задачи по обеспечению безопасности нашей страны и русских людей, проживающих на территории Украины, поддержать нашего президента и сделать все необходимое для того, чтобы преодолеть препятствия и барьеры, которые сознательно создают политики стран Запада и США», - добавил спикер регионального парламента.

Смотрите также Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.