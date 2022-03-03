Елена Бибикова: Сама мысль о войне неприемлема для нас

Россия делала все возможное, чтобы ситуация на Донбассе разрешилась мирным путем, но ответных усилий со стороны украинских властей не последовало. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова.
По ее мнению, за эти годы Украина, «активно поддерживаемая и целенаправленно военизируемая НАТО», стала «реальной угрозой» не только интересам России, но и ее безопасности. «Россия на протяжении десятилетий пыталась договориться с ведущими странами НАТО о нерасширении на Восток и принципах равной и неделимой безопасности в Европе. С нами как бы соглашались, но на самом деле затягивали время и все более крепким кольцом сжимали военными базами и силами НАТО и подошли вплотную к нашим границам», - сказала сенатор.
Она добавила, что сейчас жителям России нужно сохранить единство и сплотиться. «Не рассуждать, а помогать своим трудом, своей верой в нашу армию, в наших ребят, ценой своих жизней отстаивающих безопасность нашего государства, нашего с вами будущего. Мы верим в нашу страну, в нашего президента, в будущее наших детей», - заключила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.