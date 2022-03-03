Политика

Елена Бибикова: Сама мысль о войне неприемлема для нас

Россия делала все возможное, чтобы ситуация на Донбассе разрешилась мирным путем, но ответных усилий со стороны украинских властей не последовало. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова.

«Эти дни для всех нас наполнены огромной болью за Россию и Украину, ведь мы – один народ, у нас одна земля, общая история, культура, духовные ценности. Восемь лет мы видим, как в условиях геноцида, беззакония, под гнетом нацистских группировок, в постоянном страхе смерти и обстрелов живут люди на Донбассе, которые не смирились с киевским режимом, установленным в результате госпереворота, провозгласили народные республики, ведут борьбу за право жить на своей земле, в мире и свободе», - считает Елена Бибикова.

По ее мнению, за эти годы Украина, «активно поддерживаемая и целенаправленно военизируемая НАТО», стала «реальной угрозой» не только интересам России, но и ее безопасности. «Россия на протяжении десятилетий пыталась договориться с ведущими странами НАТО о нерасширении на Восток и принципах равной и неделимой безопасности в Европе. С нами как бы соглашались, но на самом деле затягивали время и все более крепким кольцом сжимали военными базами и силами НАТО и подошли вплотную к нашим границам», - сказала сенатор.

«Нам, внукам и правнукам солдат Великой Отечественной войны, как никому, неприемлема сама мысль о войне. Мы первые за мир во всем мире, любыми средствами, любой ценой. Но, когда речь идет об угрозе жизни твоему народу и твоему государству, промедление может стать смерти подобно. Федеральное Собрание единогласно поддержало президента Владимира Путина, прекрасно понимая, что решение принимается вынужденное, оно, безусловно, очень тяжелое, но единственно возможное», - подчеркнула Елена Бибикова.

Она добавила, что сейчас жителям России нужно сохранить единство и сплотиться. «Не рассуждать, а помогать своим трудом, своей верой в нашу армию, в наших ребят, ценой своих жизней отстаивающих безопасность нашего государства, нашего с вами будущего. Мы верим в нашу страну, в нашего президента, в будущее наших детей», - заключила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.