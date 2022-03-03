Виктор Остренко: Огонь на Украине разожгла не Россия

Украина сегодня находится в огне, но разожгла его не Россия. Такое мнение высказал вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко, комментируя специальную военную операцию России на Украине.
Он заметил, что сегодня информационное пространство «разрывается от эмоций». «Оно активно насыщается специальными сюжетами, еще больше накаляющими обстановку. Доходит до откровенных провокаций. Цель всей этой информационной кампании одна: убедить весь мир, что Россия – главная угроза безопасности», - считает вице-спикер регионального парламента.
«Еще в 2016 году в прокат вышел документальный фильм "Украина в огне" – его снял режиссер украинского происхождения Игорь Лопатенок, а продюсером выступил американец Оливер Стоун. Там все, что надо знать о развитии конфликта на Украине и последствиях этих событий. Посмотрите внимательно фильм, он был снят человеком, которого сложно обвинить в предвзятости и ангажированности. Эта работа – хроника всей политической логики США на Украине, крайне болезненной для наших стран сегодня и крайне опасной для всего человечества. Украина сейчас в огне. И, поверьте, его разожгла не Россия…» - заключил Виктор Остренко.