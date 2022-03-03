Политика

Виктор Остренко: Огонь на Украине разожгла не Россия

Украина сегодня находится в огне, но разожгла его не Россия. Такое мнение высказал вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко, комментируя специальную военную операцию России на Украине.

«В центре особого внимания сейчас ситуация на Украине. Я, как и многие из вас, всей душой и сердцем с теми, кто стал заложником этого политического сценария. Сценария, который держит в напряжении все наше общество, ведь он подготовлен не только и не столько для Украины, сколько для нашей страны и для всех нас», - написал Виктор Остренко в своем инстаграм-аккаунте.

Он заметил, что сегодня информационное пространство «разрывается от эмоций». «Оно активно насыщается специальными сюжетами, еще больше накаляющими обстановку. Доходит до откровенных провокаций. Цель всей этой информационной кампании одна: убедить весь мир, что Россия – главная угроза безопасности», - считает вице-спикер регионального парламента.

«Еще в 2016 году в прокат вышел документальный фильм "Украина в огне" – его снял режиссер украинского происхождения Игорь Лопатенок, а продюсером выступил американец Оливер Стоун. Там все, что надо знать о развитии конфликта на Украине и последствиях этих событий. Посмотрите внимательно фильм, он был снят человеком, которого сложно обвинить в предвзятости и ангажированности. Эта работа – хроника всей политической логики США на Украине, крайне болезненной для наших стран сегодня и крайне опасной для всего человечества. Украина сейчас в огне. И, поверьте, его разожгла не Россия…» - заключил Виктор Остренко.