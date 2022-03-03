Политика

Киев выступил против открытия гуманитарных коридоров с выходом в Россию

Киевские власти выступают против открытия гуманитарных коридоров с выходом людей в Россию, заявила на брифинге вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Фото: РИА Новости

«Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию», — цитирует ее РИА Новости.

По словам Ирины Верещук, эвакуация должна проходить исключительно в населенные пункты, расположенные на территории Украины.

Напомним, вооруженные силы РФ объявлили режим тишины с 10.00 сегодня, 7 марта. Также они открыли гуманитарные коридоры из четырех городов - Киева, Харькова, Сум и Мариуполя.

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Добавим, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.