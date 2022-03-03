Делегации России и Украины начали третий раунд переговоров, сообщает ТАСС.
Фото: ТАСС
Посольство России в Белоруссии передает, что переговоры начались в Беловежской Пуще.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.