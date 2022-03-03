Политика

В Кремле озвучили условия прекращения спецоперации на Украине

Россия сообщила Украине, что может прекратить спецоперацию «в любой момент», если Киев выполнит условия Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: РИА Новости

Согласно представителю Кремля, Украина должна внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок», цитирует РИА Новости опубликовавшее интервью с Дмитрием Песковым зарубежное издание «Reuters».

Кроме того, по словам пресс-секретаря президента, Украина должна признать Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами.

«Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим... Им (украинцам) следует прекратить боевые действия», - подчеркнул он.

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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.