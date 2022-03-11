Политика

Переговоры России и Украины продолжатся 14 марта

Российско-украинские переговоры продолжатся в понедельник, 14 марта, в формате видеосвязи. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да», - ответил он на вопрос о том, пройдут ли завтрашние переговоры в видеоформате.

Накануне Песков сообщал, что российскую делегацию на переговорах с Украиной по видеосвязи, как и при очных встречах в Белоруссии, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Как сообщала в субботу пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем рассказал «о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей».

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28 февраля в Гомельской области Белоруссии прошли первые российско-украинские переговоры, встреча продлилась пять часов. Одним из итогов второго раунда переговоров, состоявшегося 3 марта в Беловежской Пуще, стала договоренность сторон о гуманитарных коридорах для эвакуации жителей. В третий раз делегации встретились 7 марта в Брестской области. 10 марта на полях дипломатического форума в турецкой Анталье состоялась также встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

Напомним, обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые на следующий день были ратифицированы самими республиками и Москвой.

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей украинской территории. Позже было объявлено о разрыве дипотношений с РФ.