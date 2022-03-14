Политика

Рейтингомер: Репутационные потери и политические дивиденды

Салют! С вами снова Господин Рейтингомер. После небольшого перерыва представляем свежий обзор политической жизни.

Сегодня составляем рейтинг не за неделю, как это бывает обычно, а за конец февраля и первую половину марта. Как и прежде, оценки политикам, общественникам и прочим публичным персонам выставляются по пятибалльной шкале. Пять здесь — максимальный показатель, один — минимальный.

Плюсом отмечается активность, которая имела положительный эффект, а минус — это негатив и потеря очков.

-5 Софья Пугачева

Самая низкая оценка достается главе Новоржевского района Софье Пугачевой.

Работа администрации этого муниципального образования вызвала серьезные нарекания — причем, не у депутатов районного собрания, к чему мы привыкли, а у прокуратуры.

Как полагает «око государево», муниципальные чиновники в Новоржеве, по сути дела, не подготовились к нынешнему отопительному сезону. Прокуратурой установлено, что замена отопительных котлов на трех котельных до начала отопительного сезона не была завершена, запасы резервного топлива не созданы. В этой связи последовало обращение в суд с исковым заявлением о признании бездействия администрации Новоржевского района незаконным. Суд согласился с позицией прокуратуры.

-4 Наталья Ильина

Минус четыре получает ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина. Дело в том, что ПсковГУ вновь несет серьезные репутационные потери — теперь по причине того, что декана одного из факультетов великолукского филиала этого вуза подозревают в получении взяток. По версии следствия, в прошлом году он дважды получил по 15 тысяч рублей за выставление оценок без приема экзаменов и проверки знаний. Следственные органы возбудили в отношении декана два уголовных дела по части 3 статьи 290 УК РФ. Прямо скажем, некрасивая история, она больно бьет по репутации всего вуза.

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-3 Лев Шлосберг

Несистемной оппозиции в России становится всё тяжелее, вот и псковскому «Яблоку» приходится сейчас крайне непросто. После начала военной спецоперации России на территории Украины и принятия «закона о фейках» в офисах регионального отделения партии и издания «Псковская губерния» побывала полиция.

В итоге изъята техника, работа оппозиционеров фактически парализована. Как следствие, ставлю минус три в дневник лидера псковского «Яблока», экс-депутата областного Собрания Льва Шлосберга.

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-2 Василий Осипов

«Опять двойка» — это сегодня про вице-губернатора Василия Осипова, курирующего работу ЖКХ. Низкую оценку ставлю в связи с тем, что глава области Михаил Ведерников выразил серьезное недовольство темпами реализации программы социальной догазификации. Согласно графику, в течение двух лет догазификации подлежит более тридцати тысяч домовладений, из них более двух тысяч — в 2021 году. Но по факту в прошлом году выполнили всего 68 подключений — то есть 3% от указанного плана, констатировал невеселые факты губернатор. Кроме того, штат службы догазификации всё еще в процессе комплектации, газораспределительная компания не соблюдает сроки по заключению договоров на подключение с заявителями. Хромает и работа по сбору заявок на догазификацию от населения.

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-1 Игорь Романов

-1 ставлю руководителю регионального отделения «Партии роста» Игорю Романову. В то время, как лидеры других партийных организаций в Псковской области всё более активны и уже вовсю готовятся к сентябрьским муниципальным выборам, главный псковский «ростовик» фактически незаметен и инертен, будто до старта избирательной кампании не считанные месяцы, а годы. Пора ускоряться, иначе — никакого прогресса у «Партии роста» не будет, а разговоры о получении мандатов и кресел так и останутся прожектерством.

0 Наталья Плявинская

По решению регионального руководства Наталья Плявинская переведена с должности начальника управления общественных проектов и молодежной политики областной администрации на пост руководителя Фонда инвестиционного развития Псковской области. От плюсов и минусов в данной ситуации воздержусь, отмечу лишь, что сменщицей госпожи Плявинской в управлении общественных проектов (пока в статусе «и.о.») стала Наталья Скачкова, ранее она работала инспектором по пропаганде в Госавтоинспекции, а в последнее время занимала пост первого заместителя начальника областного управления общественных проектов и молодежной политики.

+1 Петр Алексеенко

Положительную оценку получает первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко. Фиксирую возросшую активность лидера регионального партийного отделения в предвыборный период. Кроме того, отмечаю тот факт, что на минувшей неделе главный псковский коммунист выступил в качестве одного из основных спикеров в ходе большой видеоконференции с участием региональных отделений всероссийского движения «Русский лад». Петр Алексеенко представил доклад о 100-летии Пушкинского музея-заповедника и рассказал о плане праздничных мероприятий, в которых примут участие областное отделение «Русского лада» и псковские коммунисты.

+2 Армен Мнацаканян, Владимир Кузь

Строчкой выше расположились два депутата областного Собрания — единороссы Армен Мнацаканян и Владимир Кузь. Оба в последнее время проявляют заметную публичную активность, открыты для сотрудничества с региональными средствами массовой информации и готовы дать комментарий по актуальным темам общественно-политической и социально-экономической жизни.

+3 Антон Минаков

Региональный координатор ЛДПР в Псковской области, депутат областного Собрания ввел практику личного участия в работе сессий районных Собраний депутатов. Таким образом Антон Минаков взялся контролировать работу чиновников в муниципальных образованиях. Начал с Себежа, по итогам поездки направит запросы в МВД и прокуратуру «по деятельности отдельных ведомств Себежской районной администрации».

+4 Игорь Сопов

Высокую положительную оценку по итогам последних недель заслужил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Во-первых, предложенную региональным избиркомом обновленную редакцию Избирательного кодекса Псковской области поддержали депутаты Собрания депутатов. Во-вторых, Игорь Сопов побывал в Белоруссии, где проходил референдум по внесению поправок в Конституцию — и там имел возможность обменяться опытом с коллегами, получить новые знания и компетенции. В-третьих, облизбирком продолжает подготовку к сентябрьским выборам и проводит мероприятия по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей, о чем Игорь Сопов сообщил губернатору Михаилу Ведерникову в ходе рабочей встречи.

К сказанному остается добавить, что уже в конце марта на базе областной избирательной комиссии откроется модельный учебный центр. Помещение «Электориума» уже отремонтировано, сейчас завершается дооснащение техникой и оборудованием.

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+5 Андрей Турчак

Максимально высокую оценку по итогам последних недель получает секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Как нетрудно догадаться, это связано с активностью партийного лидера по целому ряду актуальных направлений — таких, как сбор и доставка гуманитарной помощи беженцам с Донбасса, поездка в ДНР и ЛНР, инициатива по национализации производств уходящих из РФ компаний и другие. Работа Андрея Турчака приносит эффект, в том числе это подтверждает и рейтинг партии — за последние недели он, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, вырос почти на десять процентов.

На этом всё. Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю. Будьте здоровы!