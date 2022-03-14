Политика

«Единая Россия» выступила за уголовную ответственность за исполнение санкций внутри РФ

Партия «Единая Россия» выступает за уголовную ответственность за следование санкциям против России внутри страны. Как сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, соответствующие поправки в законодательство будут внесены в ближайшее время.

«На фоне западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под ограничения. Ситуацией пользуются и недобросовестные конкуренты - они активно распространяют призывы не работать с компаниями под санкциями», - написал Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что недавно в России приняли поправки, которые установили административную и уголовную ответственность за призывы к санкциям против российских лиц. «В то же время считаю, что факты следования иностранным санкциям внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки! Иначе как предательством это называть нельзя», - заявил первый заместитель председателя Совета Федерации.

«Предлагаем установить жесткую, в том числе уголовную, ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций запада. За фактически прямое пособничество ухудшению экономической ситуации. В ближайшее время "Единая Россия" подготовит соответствующие поправки», - заключил Андрей Турчак.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.