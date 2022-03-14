«Единая Россия» выступила за уголовную ответственность за исполнение санкций внутри РФ

Партия «Единая Россия» выступает за уголовную ответственность за следование санкциям против России внутри страны. Как сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, соответствующие поправки в законодательство будут внесены в ближайшее время.
Он напомнил, что недавно в России приняли поправки, которые установили административную и уголовную ответственность за призывы к санкциям против российских лиц. «В то же время считаю, что факты следования иностранным санкциям внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки! Иначе как предательством это называть нельзя», - заявил первый заместитель председателя Совета Федерации.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.