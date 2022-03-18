Украинские мины в Черном море угрожают дрейфом в сторону Босфора из-за оборванных тросов

Украинские мины из-за оборвавшихся тросов угрожают дрейфом в сторону Босфора. Об этом в субботу, 19 марта, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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Отмечается, что военно-морские силы Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный - около 420 мин устаревших типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина), произведенных в первой половине XX века).
Из-за шторма произошли обрывы тросов, соединяющих мины с донными якорями. Так, мины под воздействием ветра и течения свободно перемещаются в западной части Черного моря, отметили в ФСБ.
«Обрыв минрепов говорит о неудовлетворительном техническом состоянии мин. Учитывая, что из районов перечисленных украинских портов преобладают поверхностные течения южного направления, не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна», — говорится в сообщении.
В ФСБ подчеркнули, что, согласно Конвенции о постановке подводных, автоматически взрывающихся от соприкосновения мин, запрещается ставить закрепленные на якорях, автоматически взрывающиеся от соприкосновения мины.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. О ее проведении объявил президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.