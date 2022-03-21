Разворот Украины на Запад создал реальную угрозу — Валерий Филимонов

Секретарь Псковского городского отделения партии «Единая Россия» Валерий Филимонов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) высказал свое мнение о причинах проведения специальной военной операции на Украине.
После переписывания истории началось притеснение отдельных слоев населения по национальному признаку, продолжил он. «Буквально с первых лет самостоятельности национальный вопрос поднимался достаточно остро. Притеснение коренного фактически населения, русскоязычного — этот вопрос начал ставиться уже в 90-х. Он продолжался до специальной военной операции», — сказал гость студии .
Кроме того, Валерий Филимонов напомнил, что президенты Украины Леонид Кучма и Владимир Зеленский выигрывали выборы на риторике сближения с Россией, установления дружеских и торговых отношений. «А получилось наоборот», — указал он.
Также Валерий Филимонов прокомментировал «непонимание населения Украины», которое «накачивается разными политическими заявлениями». Он отметил, что население не замечало восемь лет конфликт на Донбассе, и теперь спецоперация «постучалась в окно».
«Поэтому причины все-таки политические. Повторюсь, что армия — это инструмент в руках политика», — резюмировал Валерий Филимонов.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. После этого США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, многие крупные зарубежные компании заявили, что ограничивают свою деятельность в РФ.