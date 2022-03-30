Политика

Алексей Севастьянов: От изменения системы управления Псковом выиграют граждане

От изменения системы управления Псковом выиграют граждане. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания, заместитель председателя комиссии по вопросам депутатской деятельности и регламенту Алексей Севастьянов.

«Выиграют в первую очередь граждане. <...> Я считаю, что вариант выбора главы города через конкурсную комиссию — это наиболее правильный путь, потому что мы понимаем, кого мы выбираем. Это будет не просто человек, который умеет что-то хорошо рассказывать, а хозяйственник. Нам в городе нужен хозяйственник: город живет, город растет», - заметил Алексей Севастьянов.

Он добавил, что поддерживает инициативу перейти к новой системе управления в Пскове, поскольку в сегодняшних реалиях это «возможность оперативно и четко реагировать на все существующие вызовы».

«Мое мнение, в реалиях сегодняшнего дня можно сделать хорошую предвыборную кампанию, но потом получить такого руководителя, от которого никто не будет знать, как избавиться. Когда мы делаем комиссию из специалистов, когда мы прописываем условия к кандидатам (какое должно быть образование и так далее), когда кандидата выбирает комиссия — это другая история. И мы можем в любой момент разорвать контракт. Я не могу припомнить тех случаев, когда избранный глава ушел по импичменту, когда его работа не удовлетворяла граждан. Теперь если город увидит, что человек не справляется, будет рассмотрено соответствующее обращение. Это все более мобильно и менее финансово затратно», - заключил парламентарий.

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Напомним, сегодня, 30 марта, депутаты от партии «Единая Россия» областного Собрания обсудили с губернатором Михаилом Ведерниковым новую систему управления Пскова. Проект закона предполагает, что глава города будет избираться Псковской городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, он же возглавит местную администрацию. В конкурсе смогут участвовать и депутаты, но список кандидатов не будет ограничиваться составом Думы.