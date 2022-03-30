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Политика

Экс-мэр Пскова Михаил Хоронен поддержал идею единоначалия в управлении городом

31.03.2022 11:27|ПсковКомментариев: 0

Экс-мэр Пскова Михаил Хоронен поддержал идею единоначалия в управлении городом. Свою позицию он озвучил в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM».

«Безусловно, единоначалие значительно лучше. И решение, которое должно быть принято областным Собранием, - это правильное решение», - оценил Михаил Хоронен и добавил, что, по его мнению, следующим этапом должно стать введение прямых выборов главы населением. 

Ранее Михаил Хоронен уже отмечал необходимость введения прямых выборов. Он считает, что этот механизм позволит расширить общение власти с горожанами, учитывать их мнение при принятии решений и организовывать обратную связь.

Напомним, вчера, 30 марта, депутаты от партии «Единая Россия» областного Собрания обсудили с губернатором Михаилом Ведерниковым новую систему управления Пскова. Проект закона предполагает, что глава города будет избираться Псковской городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, он же возглавит местную администрацию. В конкурсе смогут участвовать и депутаты, но список кандидатов не будет ограничиваться составом Думы.

Теги: #глава администрации #глава города #управление
Источник: Псковская Лента Новостей
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