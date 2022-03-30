Олег Брячак: Необходимо продолжать специальную операцию на Украине

Необходимо продолжать специальную операцию на Украине. Такое мнение высказал депутат областного Собрания Олег Брячак («Справедливая Россия — За правду»), выступая на сессии регионального парламента 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Олег Брячак рассказал, что в 2014 году весной он был в Севастополе, был очевидцем событий, которые там происходили и видел референдум. «Видел, что люди были счастливы от того, что имеют возможность присоединится к нашей мощной и сильной державе», - отметил он.
Депутат поделился, что в то время в Севастополь ехал поезд, переполненный националистами, но, когда «наши вежливые люди» зашли на территорию Крыма, этот поезд приехал пустым. Никто из «смелых» националистов не приехал в Севастополь, сказал он.
«Я уверен, что мы прорвемся, укрепимся, и все у нас будет в порядке», - резюмировал он.
Напомним, Россия с 24 февраля ведет специальную военную операцию по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Ее целями российские власти называют защиту населения Донбасса от «геноцида» и предотвращение угрозы безопасности России со стороны Запада.