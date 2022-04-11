Политика

Изменение системы управления Псковом обсудят на сессии городской Думы

Вопрос изменения системы управления Псковом рекомендовали включить в повестку сессии Псковской городской Думы, которая пройдет в пятницу, 15 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ города Пскова

На заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы, которое прошло сегодня, 11 апреля, обсуждался вопрос о назначении публичных слушаний в связи с внесением изменений в устав муниципального образования «Город Псков».

Председатель комитета Эдуард Белов назвал данное заседание историческим и пояснил, что вступил в силу закон Псковской области, который изменил способ избрания главы города Пскова. «Согласно этому закону, глава избирается представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. Руководить городской Думой станет председатель гордумы, избранный из числа депутатов», - пояснили в пресс-службе ОМСУ.

В свою очередь представители администрации города отметили, что данная норма начнет применяться после 11 сентября этого года, когда состоятся выборы в Псковскую городскую Думу.

После обсуждения члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать главе Пскова включить вопрос в повестку дня очередной сессии гордумы, а сами публичные слушания провести 18 мая.