Политика

Власти объяснили отказ от прямых выборов главы города в Пскове

При новой модели управления Псковом от прямых выборов главы города решили отказаться, потому что при такой процедуре к кандидатам не предъявляют необходимых квалификационных требований. Об этом с очередной 64-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая проходит сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутаты рассмотрели вопрос «О назначении публичных слушаний по проекту решения Псковской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования "Город Псков"». На вопросы депутатов ответила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова.

Комментируя отказ от проведения прямых выборов главы города, она заметила, что при проведении такой процедуры к кандидатам предъявляют недостаточное количество требований – в частности, о наличии высшего образования и опыта управленческой деятельности.

«Когда мы принимаем модель управления городом, когда глава Пскова возглавляет административный центр, нам кажется, этих требований (которые выдвигаются к кандидатам при проведении прямых выборов – ред.) недостаточно для качественного управления территорией», - заметила Елена Тимашова.