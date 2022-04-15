Политика

Дмитрий Барабанов рассказал о подготовке закона об изменении модели управления Псковом

Проект закона об изменении модели управления Псковом еще дорабатывается, основные корректировки в него будут вносить после проведения публичных слушаний. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов.

«Проект еще дорабатывается, думаю много будет письменных замечаний и предложений и от депутатского корпуса, и от жителей города. Будем вносить корректировки в сам проект после проведения публичных слушаний», - сказал Дмитрий Барабанов.

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По его словам, на прошедшей сегодня, 15 апреля, сессии городской Думы больше всего вопросов поступило по части полномочий и временного периода исполнения полномочий председателя городской Думы. «В проекте было только указано, что его назначают на 5 лет, не было пунктов, которые регламентируют возможности депутатского корпуса по смене или переизбрании нового председателя в течение этого срока. Также вопрос касался и заместителя председателя Псковской городской Думы», - рассказал депутат.

Также он прокомментировал решение отказаться от прямых выборов главы города. Он заметил, что выборность четко прописана федеральным законом, там представлены требования к выборному праву, существующие в РФ, и их нельзя дополнить или скорректировать. «В частности, нет требования, чтобы человек был с высшим образованием. Если будут прямые выборы, не исключено, что кандидаты, подающие документы на выборы, будут с разным уровнем образования», - пояснил Дмитрий Барабанов.

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Кроме того, он прокомментировал озвученный на сессии вопрос о возможности переноса новой системы управления и на Великие Луки. Депутат отметил, что этот вопрос должно решать Псковской областное Собрание, при этом он допустил, что через пять лет такое решение может быть принято. «Мы же никуда не спешим, запустим эту модель в Пскове, может быть, через 5 лет будет принято предложение о переносе такой модели и на Великие Луки», - предположил депутат.