Политика

Принимаемую в Пскове модель управления могут распространить на Великие Луки

Принимаемую в Пскове модель управления могут распространить на Великие Луки, заявила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова. Об этом с очередной 64-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая проходит сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ходе рассмотрения вопроса о назначении публичных слушаний по проекту решения Псковской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования "Город Псков"» депутат Григорий Турчин спросил, поему модель управления принимается только в Пскове, учитывая, что в регионе 26 муниципалитетов – два их них – городские округа, Псков и Великие Луки, которые, по его словам, «абсолютно идентичны по своему статусу».

Елена Тимашова в ответ на это заметила, что Псков – административный центр, в котором сосредоточены «головные ведомства власти и экономики».

«Новая модель обладает большим количеством плюсов, сначала она будет реализована в городе Пскове, Псков имеет более подготовленные для этого кадры. Псков отработает эту модель, если она покажет экономические и другие плюсы, мы обязательно ее распространим и на другие муниципалитеты», - заверила Елена Тимашова.