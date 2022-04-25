Политика

Еще 14 человек выдвинулись на праймериз ЕР по выборам в Псковскую гордуму

Еще 14 человек решили принять участие в праймериз «Единой России» по определению кандидатов на выборы в Псковскую гордуму. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Так, в их число вошли Иван Мешков, Алеся Михачева, Виктория Быстрова, Александр Кашуба, Ирина Казимир, Виталий Левит, Юлия Павлова, Денис Сачков, Вячеслав Папиашвили, Елена Самохина, Татьяна Куваева, Надежда Исаева, Ольга Куликова и Станислав Титов.

Регистрацию кандидата предварительного голосования Евгения Васильева аннулировали на основании заявления о ее снятии.

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Напомним, регистрация кандидатов на предварительное голосование продлится до 28 апреля. Само предварительное голосование «Единой России» пройдет в электронном формате в конце мая. В голосовании смогут принять участие все, кто обладает активным избирательным правом. Претендентами на выдвижение от партии могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.

Выборы в Псковскую городскую Думу состоятся в сентябре 2022 года.