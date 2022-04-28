Политика

В Псковской области законодательно закрепили возможность проведения электронного голосования на выборах

Депутаты Псковского областного Собрания приняли поправки региональный избирательный кодекс, предусматривающие возможность проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: russian.rt.com

По решению Избирательной комиссии Псковской области на региональных и муниципальных выборах по согласованию с ЦИК РФ теперь может проводиться ДЭГ в соответствии с требованиями федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Также поправки увеличивают с двух до трех количество наблюдателей, которых кандидат, избирательное объединение и субъекты общественного контроля могут назначить в каждую избирательную комиссию (в случае многодневного голосования — из расчета не более трех наблюдателей на каждый день голосования).

Кроме того, теперь члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса назначаются только в облизбирком и не могут назначаться в окружные, территориальные и участковые избирательные комиссии. Также изменяются полномочия членов комиссии с правом совещательного голоса в нижестоящих комиссиях. Они не могут присутствовать на заседаниях в нижестоящих комиссиях, знакомиться с документами и получать копии документов этих комиссий.

Закон области дополняется новым пунктом «утрата статуса кандидата». Так, если кандидат в установленный срок не представил ни одного документа для регистрации кандидата, он признается утратившим статус, а если партия не представила ни одного документа для регистрации единого списка кандидатов, все кандидаты, включенные в данный список, признаются утратившими статус. Кроме того, кандидат будет считаться утратившим этот статус в случае снятия своей кандидатуры, ее отзыва или исключения из списка кандидатов избирательным объединением, а также в случае смерти кандидата, наступившей до его регистрации.

Еще одно новшество – до публикации агитационного материала в СМИ кандидат обязан предоставить его в избирательную комиссию.

Для кандидатов и избирательных объединений вводится требование информировать избирателей о наличии в агитационных материалах высказываний физических лиц, включенных в список иноагентов или в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента. «Данная информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала», — указано в пояснительной записке.

По согласованию с облизбиркомом и последующему согласованию с ЦИК РФ в Пскове допускается образование избирательных участков (уточнение перечня избирательных участков и их границ) с числом избирателей, превышающим три тысячи.

«Технично зашито то, что нужно принять. Я говорю об электронном голосовании. Когда вы планируете его начать применять? Кто будет администрировать эту совершенно безумную систему электронного голосования? Как быть уверенным в том, что голоса посчитаны справедливо? Кто сможет проконтролировать правильность, что нет нарушений?» - спросил Олег Брячак.

Председатель облизбиркома Игорь Сопов напомнил ему, что закон принимается на основе федерального закона. Она рассказал, что в России разработана единая платформа, которая может применяться в регионах при голосовании. «ДЭГ не отменяет традиционного голосования, а добавляет его», - отметил он и добавил, что администрированием занимается ЦИК.

«Каким образом я могу проконтролировать, что мой голос ушел за того человека, за которого я проголосовал?» - решил уточнить Олег Брячак.

Игорь Сопов сказал, что транзакция верифицируется как банке. «Если интересует, можете запросить в ЦИК подтверждение транзакции», - сказал он.

«Как будет проходить борьба с мошенничеством? Можно "купить" 500 паспортных данных, зарегистрироваться и проголосовать», - заметил депутат Антон Минаков.

В ДЭГ проголосовать можно только лично, сказал Игорь Сопов. Он рассказал, что на телефон будет приходить СМС с подтверждением по аналогии со «Сбербанком Онлайн».

«На госуслугах одна учетная запись и один номер телефона», - напомнил Антону Минакову спикер регионального парламента Александр Котов.

Депутат Дмитрий Михайлов обеспокоился тем, что работодатели будут заставлять подчиненных голосовать за того или иного кандидата в помощью ДЭГ.

Никогда руководители предприятий не применяют давление на работников при голосовании, ответил ему вице-спикер Юрий Сорокин.

Игорь Сопов обратил внимание на то, что дистанционное голосование однократное. «Изменить ничего нельзя», - сказал он.

«Как будет ДЭГ защищено от двойного голосования?» - спросил Андрей Маковский.

Как только регистрируетесь на ДЭГ, данные попадают в ТИК, где голосуете традиционно, чтобы предотвратить двойное голосование, ответил Игорь Сопов.

«По прогнозам, какая часть избирателей воспользуется ДЭГ?» - спросил Антон Минаков.

Игорь Сопов рассказал, что в ходе тренировок на платформе ДЭГ в регионе зарегистрировалось 11 тысяч человек, в итоге проголосовало порядка 9 тысяч человек. Это лучший результат в СЗФО и четвертый в России, заметил он и добавил.

Ряд руководителей фракций — Олег Брячак («Справедливая Россия — За правду»), Антон Минаков (ЛДПР) и Артур Гайдук («Яблоко»), Дмитрий Михайлов (КПРФ) — высказались против принятия этого законопроекта. По их мнению, нет прозрачности при ДЭГ.

Андрей Маковский оценил роль ДЭГ и согласился с Игорем Соповым в том, что у молодежи есть запрос на электронное голосование.

Законопроект поддержали 20 депутатов, против проголосовали шестеро.