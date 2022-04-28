Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Моя История» за рамками стандартов
Праздник весны и труда
Центры «Псковэнергосбыта» режим работы
Новая политическая реальность
Господин Рейтингомер
ВЫИГРАЙ СВАДЬБУ МЕЧТЫ
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
«Истфакт» Найти Вороний камень
Денис Иванов о бюджете Пскова
Автомобиль Geely с выгодой до 440 тысяч
О работе облсовпрофа в условиях санкций и рынке труда в регионе
школа без второго иняза
петухам здесь не место
Игорь Иванов о пенсиях и зарплатах
о мотивации вступить в Молодежный совет Псковского облсовпрофа
 
 
 
ещё Политика 28.04.2022 13:259 В Псковской области администрацию переименуют в правительство 28.04.2022 14:550 В Псковской области законодательно закрепили возможность проведения электронного голосования на выборах 28.04.2022 14:100 «Три мудреца»: нужны ли прямые выборы глав регионов в текущей общественно-политической ситуации? ВИДЕО 28.04.2022 13:259 В Псковской области администрацию переименуют в правительство 28.04.2022 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца» 28.04.2022 12:160 Юлия Пожидаева, Наталья Юрченко и Андрей Тарасов выдвинулись на праймериз ЕР
 
 
 
Самое популярное 28.04.2022 07:516 Власти России планируют повысить МРОТ 24.04.2022 18:030 Вернувшихся со спецоперации росгвардейцев встретили в Пскове. ВИДЕО 22.04.2022 10:1012 Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Пскова рассмотрят 26 апреля 25.04.2022 17:191 Рейтингомер: Прощание с Полонской, оправдание Торбич и полет Брячака 22.04.2022 11:3310 Фотографии псковички в нижнем белье попали к школьному учителю ее дочери
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

В Псковской области законодательно закрепили возможность проведения электронного голосования на выборах

28.04.2022 14:55|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Псковского областного Собрания приняли поправки региональный избирательный кодекс, предусматривающие возможность проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: russian.rt.com

По решению Избирательной комиссии Псковской области на региональных и муниципальных выборах по согласованию с ЦИК РФ теперь может проводиться ДЭГ в соответствии с требованиями федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Также поправки увеличивают с двух до трех количество наблюдателей, которых кандидат, избирательное объединение и субъекты общественного контроля могут назначить в каждую избирательную комиссию (в случае многодневного голосования — из расчета не более трех наблюдателей на каждый день голосования).

Кроме того, теперь члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса назначаются только в облизбирком и не могут назначаться в окружные, территориальные и участковые избирательные комиссии. Также изменяются полномочия членов комиссии с правом совещательного голоса в нижестоящих комиссиях. Они не могут присутствовать на заседаниях в нижестоящих комиссиях, знакомиться с документами и получать копии документов этих комиссий.

Закон области дополняется новым пунктом «утрата статуса кандидата». Так, если кандидат в установленный срок не представил ни одного документа для регистрации кандидата, он признается утратившим статус, а если партия не представила ни одного документа для регистрации единого списка кандидатов, все кандидаты, включенные в данный список, признаются утратившими статус. Кроме того, кандидат будет считаться утратившим этот статус в случае снятия своей кандидатуры, ее отзыва или исключения из списка кандидатов избирательным объединением, а также в случае смерти кандидата, наступившей до его регистрации.

Еще одно новшество –  до публикации агитационного материала в СМИ кандидат обязан предоставить его в избирательную комиссию. 

Для кандидатов и избирательных объединений вводится требование информировать избирателей о наличии в агитационных материалах высказываний физических лиц, включенных в список иноагентов или в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента. «Данная информация должна быть ясно видимой (ясно различаемой на слух) и занимать не менее 15 процентов от площади (объема) агитационного материала», — указано в пояснительной записке.

По согласованию с облизбиркомом и последующему согласованию с ЦИК РФ в Пскове допускается образование избирательных участков (уточнение перечня избирательных участков и их границ) с числом избирателей, превышающим три тысячи. 

«Технично зашито то, что нужно принять. Я говорю об электронном голосовании. Когда вы планируете его начать применять? Кто будет администрировать эту совершенно безумную систему электронного голосования? Как быть уверенным в том, что голоса посчитаны справедливо? Кто сможет проконтролировать правильность, что нет нарушений?» - спросил Олег Брячак.

Председатель облизбиркома Игорь Сопов напомнил ему, что закон принимается на основе федерального закона. Она рассказал, что в России разработана единая платформа, которая может применяться в регионах при голосовании. «ДЭГ не отменяет традиционного голосования, а добавляет его», - отметил он и добавил, что администрированием занимается ЦИК.

«Каким образом я могу проконтролировать, что мой голос ушел за того человека, за которого я проголосовал?» - решил уточнить Олег Брячак.

Игорь Сопов сказал, что транзакция верифицируется как банке. «Если интересует, можете запросить в ЦИК подтверждение транзакции», - сказал он.

«Как будет проходить борьба с мошенничеством? Можно "купить" 500 паспортных данных, зарегистрироваться и проголосовать», - заметил депутат Антон Минаков.

В ДЭГ проголосовать можно только лично, сказал Игорь Сопов. Он рассказал, что на телефон будет приходить СМС с подтверждением по аналогии со «Сбербанком Онлайн».

«На госуслугах одна учетная запись и один номер телефона», - напомнил Антону Минакову спикер регионального парламента Александр Котов.

Депутат Дмитрий Михайлов обеспокоился тем, что работодатели будут заставлять подчиненных голосовать за того или иного кандидата в помощью ДЭГ.

Никогда руководители предприятий не применяют давление на работников при голосовании, ответил ему вице-спикер Юрий Сорокин.

Игорь Сопов обратил внимание на то, что дистанционное голосование однократное. «Изменить ничего нельзя», - сказал он.

«Как будет ДЭГ защищено от двойного голосования?» - спросил Андрей Маковский.

Как только регистрируетесь на ДЭГ, данные попадают в ТИК, где голосуете традиционно, чтобы предотвратить двойное голосование, ответил Игорь Сопов.

«По прогнозам, какая часть избирателей воспользуется ДЭГ?» - спросил Антон Минаков.

Игорь Сопов рассказал, что в ходе тренировок на платформе ДЭГ в регионе зарегистрировалось 11 тысяч человек, в итоге проголосовало порядка 9 тысяч человек. Это лучший результат в СЗФО и четвертый в России, заметил он и добавил.

Ряд руководителей фракций — Олег Брячак («Справедливая Россия — За правду»), Антон Минаков (ЛДПР) и Артур Гайдук («Яблоко»), Дмитрий Михайлов (КПРФ) — высказались против принятия этого законопроекта. По их мнению, нет прозрачности при ДЭГ.

Андрей Маковский оценил роль ДЭГ и согласился с Игорем Соповым в том, что у молодежи есть запрос на электронное голосование.

Законопроект поддержали 20 депутатов, против проголосовали шестеро.

Теги: #псковское областное собрание #выборы #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Когда нужно отключать отопление в жилых домах?
В опросе приняло участие 314 человек
28.04.2022, 15:120 Театральные критики о псковском «Дяде Ване»: Хроники выходных в садовом товариществе 28.04.2022, 15:090 Депутаты пожелали псковскому УФАС стабильности в принятии решений 28.04.2022, 14:550 В Псковской области законодательно закрепили возможность проведения электронного голосования на выборах 28.04.2022, 14:460 Компенсировать расходы могут организации, покупавшие товары по завышенной цене
28.04.2022, 14:360 Уточнен размер арендной платы за использование земельных участков в Псковской области 28.04.2022, 14:290 VK покупает «Яндекс.Новости» и «Дзен» 28.04.2022, 14:270 Стратегия Tele2 признана лучшей в индустрии клиентского опыта 28.04.2022, 14:250 В Псковской области ставшие инвалидами участники спецоперации будут получать компенсацию
28.04.2022, 14:150 Стартапы в личном подсобном хозяйстве получат господдержку 28.04.2022, 14:140 В УФАС прокомментировали ожидаемый дефицит продуктов первой необходимости 28.04.2022, 14:100 «Три мудреца»: нужны ли прямые выборы глав регионов в текущей общественно-политической ситуации? ВИДЕО 28.04.2022, 14:020 В областном законе прописали новые направления господдержки сельского хозяйства
28.04.2022, 13:550 Десятерых россиян незаконно прописала жительница Псковского района 28.04.2022, 13:540 В областном Собрании не поддержали идею государственного регулирования цен 28.04.2022, 13:530 Четыре бутылки спиртного пытались украсть из магазина псковичи 28.04.2022, 13:520 Псковскому УФАС указали на рост цен на металлоконструкции
28.04.2022, 13:500 Более чем на два миллиона рублей обогатились мошенники за счет псковичей 28.04.2022, 13:370 Андрей Маковский о контроле за ростом цен: Было ощущение, что Псковское УФАС отсиживалось 28.04.2022, 13:259 В Псковской области администрацию переименуют в правительство 28.04.2022, 13:210 В Пскове простились с погибшим на Украине военнослужащим
28.04.2022, 13:150 Псковичи рассказали, как они относятся к идее исполнения гимна в школах 28.04.2022, 13:100 Псковское УФАС усилит контроль за ценами на песок и щебень 28.04.2022, 13:090 Утверждены первые в этом году поправки в бюджет Псковской области 28.04.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»
28.04.2022, 13:022 Цены на некоторые лекарства в Псковской области выросли до 200% 28.04.2022, 13:000 Райпо в Псковской области заставили пересмотреть торговую политику  28.04.2022, 12:561 Две компании в Пскове попались на повышении цен на бытовую технику 28.04.2022, 12:500 «Коммунальный ликбез»: О прокурорском надзоре в сфере ЖКХ. ВИДЕО
28.04.2022, 12:430 Ольга Милонаец: Мы практически готовы к возбуждению дел против некоторых райпо 28.04.2022, 12:360 Послевоенное восстановление мемориальных парков обсуждают в Михайловском 28.04.2022, 12:333 Петр Алексеенко поднял вопрос о продаже товаров по цене производителя 28.04.2022, 12:300 В Псковское области ветераны получили выплаты ко Дню Победы
28.04.2022, 12:260 В УФАС обозначили размер штрафа для строительного гипермаркета в Пскове 28.04.2022, 12:160 Юлия Пожидаева, Наталья Юрченко и Андрей Тарасов выдвинулись на праймериз ЕР 28.04.2022, 12:140 «Три мудреца»: Нужны ли прямые выборы губернаторов в текущей общественно-политической ситуации? 28.04.2022, 12:123 «Леруа Мерлен» в Пскове грозит штраф за превышение цен на стройтовары
28.04.2022, 12:070 Выставка творчества мастеров с ограниченными возможностями здоровья открылась в Пскове 28.04.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез» 28.04.2022, 12:021 Ольга Милонаец о повышении цен в торговых сетях: Мы изучим каждую копейку 28.04.2022, 11:580 «Сургутнефтегазбанк» дарит скидку на все кредитные продукты
28.04.2022, 11:550 Ольга Милонаец объяснила, какие ИП подпадают под контроль антимонопольщиков 28.04.2022, 11:510 Более 100 псковичей посетили выставку «Без срока давности» в Музее истории народного образования 28.04.2022, 11:480 Артур Гайдук призвал депутатов проконтролировать цены в автолавках 28.04.2022, 11:430 В областном Собрании рассказали, с какими трудностями столкнулось сельское хозяйство
28.04.2022, 11:350 Догазификацию обсудили представили «Газпрома» и губернатор Псковской области 28.04.2022, 11:340 Портфель девелоперов жилья в Сбербанке превысил 2 трлн рублей 28.04.2022, 11:310 Андрей Маковский: Западные страны используют санкции как оружие против экономики России 28.04.2022, 11:250 Под Красногородском водитель мопеда врезался в поваленное дерево. ФОТО
28.04.2022, 11:223 Псковский коммунист назвал глумлением драпировку Ленинского мавзолея 9 Мая 28.04.2022, 11:190 Олег Брячак призвал псковичей убирать мусор после пикников 28.04.2022, 11:110 Приобрести новый автомобиль Geely с выгодой до 440 тысяч рублей могут псковичи 28.04.2022, 11:090 Пять тысяч дворов благоустроят в российских городах в 2022 году
28.04.2022, 11:080 Пешеход сбит на улице Леона Поземского в Пскове 28.04.2022, 11:050 Более 15 профессий предлагают абитуриентам псковского агротехнического колледжа 28.04.2022, 10:530 Псковские курсанты приняли участие в международном конкурсе научных работ 28.04.2022, 10:451 Стало известно, кто станет хедлайнером первого дня фестиваля «Добрый рок»
28.04.2022, 10:330 Ассистенты Сбера расскажут родителям, как получить детские пособия 28.04.2022, 10:230 «Коммунальный ликбез»: О прокурорском надзоре в сфере ЖКХ 28.04.2022, 10:112 «Индекс шашлыка» в России вырос почти на 600 рублей 28.04.2022, 10:010 Островичка украла кошелек пенсионерки в магазине и купила велосипед
28.04.2022, 10:000 Назван наиболее распространенный вредный фактор на рабочих местах в Псковской области 28.04.2022, 09:540 Псковичей просят опознать женщину по фотографии 28.04.2022, 09:480 Погасить долги по взносам на капремонт призвали жителей Дедовичского района 28.04.2022, 09:450 Соревнования по созданию инфраструктуры из LEGO пройдут в Пскове
28.04.2022, 09:380 Власти ответили на предложение псковичей продлить майские праздники 28.04.2022, 09:300 Псковский астроном-любитель запечатлел объекты глубокого космоса в созвездии Девы 28.04.2022, 09:110 Всемирный день охраны труда отмечается 28 апреля 28.04.2022, 09:000 «Моя История»: выходя за рамки стандартов
28.04.2022, 08:560 Почти 400 выявленных в пещерах Псково-Печерского монастыря керамид занесли в реестр 28.04.2022, 08:420 Российским школьникам могут разрешить пересдать ЕГЭ 28.04.2022, 08:250 Группы разминирования работали вчера в двух районах Псковской области 28.04.2022, 08:101 Псковский губернатор рассказал о мерах по снижению налоговой нагрузки для СНТ
28.04.2022, 07:516 Власти России планируют повысить МРОТ 28.04.2022, 07:320 «Ниссан» сгорел из-за неосторожности в Новосокольническом районе 28.04.2022, 07:171 Глава Великих Лук вместе с горожанами вышел на субботник 28.04.2022, 06:580 За некачественные ЖКУ в России предлагают наказывать 100-тысячным штрафом
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru