Политика

Новая политическая реальность. Первые выборы

Выборы - одна из важнейших составляющих политической системы. Благодаря участию в избирательном процессе люди могут выражать свою позицию, напрямую влиять на формирование органов государственной власти и местного самоуправления. Возможности участвовать в управлении делами государства, избирать и быть избранными являются неотъемлемыми конституционными правами граждан РФ. Таким образом, то, что выборы важны и необходимы для развития страны в целом и регионов в частности, представляется бесспорным и очевидным.

Правда, в последнее время звучат разные мнения относительно того, надо ли проводить избирательные кампании сейчас - в сложный период, который переживает наша страна. Наряду с иными присутствует и такая точка зрения: дескать, в условиях жесткого противостояния с Западом, проведения специальной военной операции РФ на Украине, действия беспрецедентных санкций, последствия которых нам еще только предстоит ощутить, - не время проводить выборы, когда наверняка найдутся желающие раскачать лодку и дестабилизировать ситуацию. Не случайно, в последние месяцы идут разговоры о возможной отмене всех губернаторских кампаний в этом году, а что будет в дальнейшем - неизвестно. Как следует из сообщений некоторых масс-медиа, федеральное руководство всерьез рассматривает этот вопрос.

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Однако накануне в Кремле прямо заявили, что не обсуждают перенос или отмену прямых выборов губернаторов. Напомним, что и президент России Владимир Путин неоднократно делал заявления в том смысле, что только граждане вправе решать, кто достоин представлять их в органах власти. «Обновление российской власти может быть обеспечено только прямым независимым волеизъявлением граждан нашей страны», - говорил президент.

На снимке: Владимир Путин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Фото: kremlin.ru

С этим можно только согласиться и подписаться под каждым из процитированных слов. Мы убеждены, что выборы - столь же важное завоевание, как и свобода слова, свобода мысли, свобода средств массовой информации и другие гражданские свободы. К сожалению, мы наблюдаем наступление на эти гарантированные основным законом права - увы, и в Псковской области в действиях отдельных деятелей заметно стремление вставить палки в колеса оппонентам, зачистить политическое пространство, создать неприятности независимым СМИ. Всё это очень тревожные симптомы - и с подобными установками от горе-советников и чиновников мы, журналисты, категорически не согласны. Напротив - мы убеждены, что у людей должен быть выбор, в публичном пространстве должны звучать разные точки зрения, а читатели, слушатели, зрители должны знать правду и понимать, что происходит.

С этой целью Псковская Лента Новостей на протяжение многих лет реализует перед каждыми значимыми выборами большие «долгоиграющие» информационно-аналитические проекты. Это многолетняя традиция ПЛН, можно сказать, одна из наших фирменных «фишек». С 2011 года на всем протяжении избирательных марафонов в Псковской области мы внимательно отслеживаем активность участников, анализируем ресурсную обеспеченность партий, исследуем их кадровый потенциал, напоминаем страницы электоральной истории, вместе с экспертами строим прогнозы и т.д.

Вот и перед сентябрьскими выборами депутатов Псковской и Великолукской городских дум, районных собраний, глав ряда муниципальных образований мы объявляем о старте большого информационно-аналитического проекта под названием «Новая политическая реальность. Первые выборы».

Таким образом, многолетняя традиция будет сохранена - но лишь отчасти: привычными темами наши публикации в этот раз не ограничатся. Дело в том, что после событий первых месяцев 2022 года все мы оказались в новой политической реальности. Грядущая кампания будет первой, которая пройдет не только по изменившимся правилам и с использованием современных технологий (речь о дистанционном электронном голосовании, которое впервые будет использоваться в регионе), но и в принципиально иных политических условиях.

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Очевидно, выборы будут отличаться от прежних, и всем будет непросто, в том числе власти: наблюдаемый ныне «политический штиль», патриотический подъем и выросшие рейтинги не должны расхолаживать - всё еще впереди. Очевидно, что всё не статично, перемены продолжаются, и нам только предстоит узнать, как глобальные процессы во внешнеполитической плоскости отразятся на жизни в нашей стране и Псковской области в частности, на социально-экономическом положении людей, на общественных настроениях, как в итоге всё это повлияет на политические процессы, в том числе на выборы.

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Говорить на актуальные темы мы будем, имея в виду и то, что впереди - новый электоральный цикл. То есть мы находимся на пороге важных избирательных кампаний: уже в 2023 году пройдут главные региональные выборы - губернаторские, в 2024 предстоит избирать президента, как говорится, «вихри двадцатых веют над нами» - и уже не первый год эксперты строят предположения насчет того, как пройдет этот процесс и к каким последствиям это может привести. Мы считаем важным начать такой серьезный разговор уже сегодня и приглашаем к обсуждению наших читателей. Рассчитываем, что новый проект Псковской Ленты Новостей будет вам интересен и полезен. Уже в ближайшее время на сайте ПЛН выйдет первый материал.

Александр Савенко