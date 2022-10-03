Политика

Депутаты назначили членов конкурсной комиссии на замещение поста главы Пскова

Депутаты Псковской городской Думы назначили трех членов комиссии для проведения конкурса на пост главы Пскова. Об этом с сессии городского парламента седьмого созыва, которая проходит сегодня, 4 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель гордумы Александр Гончаренко предложил следующие кандидатуры, которые войдут в состав конкурсной комиссии:

Наталья Мельникова («Единая Россия»),

Михаил Иванов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»),

Галина Неваленная («Единая Россия»).

Предложение поддержали 22 депутата из 22 присутствующих.

Напомним, конкурс на замещение должности главы города Пскова организует и проводит конкурсная комиссия в составе шести человек. Половина членов конкурсной комиссии назначается Псковской городской Думой, а другая половина - губернатором Псковской области.

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Ранее депутаты гордумы утвердили положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы города Пскова.

Напомним, в Пскове меняется система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) приходит фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).

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Процесс изменения системы управления областным центром в начале 2022 года инициировал губернатор Михаил Ведерников, предложивший, «чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации». Таким образом, в городе будет полноценный глава.