Депутаты назначили членов конкурсной комиссии на замещение поста главы Пскова

Депутаты Псковской городской Думы назначили трех членов комиссии для проведения конкурса на пост главы Пскова. Об этом с сессии городского парламента седьмого созыва, которая проходит сегодня, 4 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Председатель гордумы Александр Гончаренко предложил следующие кандидатуры, которые войдут в состав конкурсной комиссии:
Предложение поддержали 22 депутата из 22 присутствующих.
Напомним, конкурс на замещение должности главы города Пскова организует и проводит конкурсная комиссия в составе шести человек. Половина членов конкурсной комиссии назначается Псковской городской Думой, а другая половина - губернатором Псковской области.
Ранее депутаты гордумы утвердили положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы города Пскова.
Напомним, в Пскове меняется система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) приходит фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).
Процесс изменения системы управления областным центром в начале 2022 года инициировал губернатор Михаил Ведерников, предложивший, «чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации». Таким образом, в городе будет полноценный глава.