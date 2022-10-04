Политика

Антон Минаков: ЛДПР планирует выдвинуть кандидата на выборы главы Пушкиногорского района

Региональное отделение ЛДПР планирует выдвинуть своего кандидата на выборы главы Пушкиногорского района, которые назначены на 25 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель Псковского регионального отделения партии Антон Минаков.

«Это будет кто-то из наших местных партийцев, кто родился или живет в районе несколько десятилетий. Это человек, которого знают местные жители, который пользуется уважением», – рассказал Антон Минаков.

Он отметил, что на данный момент «сложно говорить о конкретных личностях», но партия ощущает поддержку избирателей в регионе и нацелена на победу.

Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначили на 25 декабря.

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Напомним, ранее должность занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.

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Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.