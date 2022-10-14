Политика

100 самых влиятельных псковичей: впервые с использованием ДЭГ

ПЛН продолжает реализацию проекта «100 самых влиятельных псковичей - 2022». В этом году редакция совместно с экспертным сообществом Псковской области проводит исследование уже в пятый раз. Впервые рейтинг самых влиятельных был сформирован и опубликован в 2018-м. С тех пор проект реализуется ежегодно, неизменно вызывая интерес у читателей и широкий общественный резонанс. Напомним, что этой работой мы занимаемся для того, чтобы сделать региональную политику более открытой, публичной и понятной людям.

В настоящее время проходит первый этап, в ходе которого читатели могут внести свои предложения по кандидатурам для включения в лонг-лист участников проекта.

В письмах в адрес редакции (redaktor@pln-pskov.ru) или в сообщениях в группах ПЛН в соцсетях необходимо указать фамилию, имя и отчество человека, которого вы считаете влиятельным, указать его должность или род деятельности, а также коротко описать его достижения.

В очередной раз подчеркиваем, что мы не даем оценку деятельности той или иной персоны или уровень доверия/недоверия к ней. Речь идет о влиянии - иначе говоря, возможности оказывать реальное воздействие как на общественно-политическую ситуацию в целом, так и на принятие управленческих решений в различных сферах.

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В дальнейшем вся полученная от вас информация будет тщательно изучена и систематизирована.

С учетом поступивших предложений рабочая группа, в которую войдут известные политики, общественные деятели, журналисты, а также специалисты в различных областях, выскажут свое мнение и отберут из «лонг-листа» сто самых влиятельных персон.

На следующем этапе, как и в прошлые годы, редакция разошлет анкеты членам Экспертного совета ПЛН. С учетом их позиции и будет сформирован итоговый рейтинг, который традиционно публикуется в декабре.

Таким образом, будут сохранены традиции, сложившиеся за время реализации проекта.

Но будут в этом году и новшества. В частности, впервые эксперты получат возможность проголосовать с использованием технологии дистанционного электронного голосования.

Все мы понимаем, что жизнь не стоит на месте, ДЭГ всё активнее внедряется в избирательную систему. В этом году так, дистанционно, псковичи могли голосовать на выборах депутатов городской Думы, а в 2023-м планируется масштабировать электронное голосование на всю Псковскую область, жители которой будут выбирать губернатора и глав ряда районов. Вот и мы идем в ногу со временем.

С этого года предоставим членам Экспертного совета возможность выбирать формат голосования - либо традиционный, с анкетой на листах бумаги, либо ДЭГ.

Подробнее об алгоритме действий расскажем уже в следующих публикациях, посвященных «100 самым влиятельным псковичам».

А пока призываем читателей активно присоединяться к участию в нашем проекте и присылать свои предложения.