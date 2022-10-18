Политика

Борис Елкин подал документы на конкурс на замещение должности главы Пскова

Глава администрации Пскова подал документы на конкурс на замещение должности главы областного центра. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«За год с небольшим на посту главы администрации города Пскова погрузился во все сферы жизнедеятельности муниципалитета, удалось реализовать не один социально значимый проект. Хотел бы продолжить начатое, а также воплотить в жизнь новые задумки. Есть понимание, в каком направлении следует двигаться дальше. Чувствую в себе необходимые для этого силы, знания и опыт, и готов работать с полной самоотдачей», - отметил он.

Борис Елкин выразил уверенность, что в одной команде с губернатором Псковской области и депутатами нового созыва Псковской городской Думы совместная работа на благо Пскова продолжится.

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Напомним, в Пскове меняется система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) приходит фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).

Процесс изменения системы управления областным центром в начале 2022 года инициировал губернатор Михаил Ведерников, предложивший, «чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации». Таким образом, в городе будет полноценный глава.