Политика

Комиссия рассмотрит кандидатуры претендентов на должность главы Пскова 28 октября

Конкурсная комиссия рассмотрит кандидатуры претендентов на должность главы города Пскова 28 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Первое заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы муниципального образования - главы города Пскова состоялось сегодня, 5 октября.

Открывая заседание, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко напомнил, что члены данной комиссии в составе 6 человек были назначены накануне, 4 октября. В ходе 3-й внеочередной сессии гордумы депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы назначить в состав комиссии от городской Думы депутатов Наталью Мельникову, Михаила Иванова и Галину Неваленную.

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Трёх членов комиссии - начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елену Тимашову, врио руководителя аппарата правительства Псковской области - начальника Правового управления правительства Псковской области Наталью Волкову и начальника управления государственной службы и наград правительства Псковской области Александра Кабанова - назначил губернатор Михаил Ведерников.

Председателем конкурсной комиссии была избрана Наталья Мельникова, секретарем - Михаил Иванов. Также в ходе заседания члены комиссии определили, что конкурс пройдет в два этапа 28 октября в зале заседаний Псковской городской Думы. Документы от кандидатов будут приниматься там же с 8 по 22 октября по рабочим дням с 16.00 по 18.00.

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Ранее депутаты гордумы утвердили положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы города Пскова.

Напомним, в Пскове меняется система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) приходит фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).

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Процесс изменения системы управления областным центром в начале 2022 года инициировал губернатор Михаил Ведерников, предложивший, «чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации». Таким образом, в городе будет полноценный глава.