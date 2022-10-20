Политика

Завершился приём документов на конкурс по замещению должности главы Пскова

Завершился приём документов на конкурс по замещению должности главы Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в конкурсной комиссии, документы подали двое: глава администрации города Пскова Борис Елкин и первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко.

28 октября пройдут два этапа конкурса, в том числе собеседование с кандидатами. После этого материалы направят в городскую Думу. По предварительной информации, вопрос будет вынесен на сессию гордумы в начале ноября.

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Напомним, в ходе 3-й внеочередной сессии гордумы депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы назначить в состав комиссии от городской Думы депутатов Наталью Мельникову, Михаила Иванова и Галину Неваленную.

Трёх членов комиссии - начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елену Тимашову, врио руководителя аппарата правительства Псковской области - начальника Правового управления правительства Псковской области Наталью Волкову и начальника управления государственной службы и наград правительства Псковской области Александра Кабанова - назначил губернатор Михаил Ведерников.

Председателем конкурсной комиссии была избрана Наталья Мельникова, секретарем - Михаил Иванов.

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В Пскове меняется система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) приходит фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).

Процесс изменения системы управления областным центром в начале 2022 года инициировал губернатор Михаил Ведерников, предложивший, «чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации». Таким образом, в городе будет полноценный глава.