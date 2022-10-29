Политика

Главу Пскова выберут 3 ноября

Очередная 4-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоится 3 ноября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ОМСУ.

В повестку включены 62 вопроса. Основным из них станет избрание главы города Пскова.

Кроме того, в повестке вопросы об исполнении городского бюджета за I полугодие 2022 года, о внесении изменений в бюджет текущего года, о предоставлении льготы по земельному налогу организациям отрасли информационных технологий, об утверждении порядка предоставления налоговых льгот по земельному налогу инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории Пскова, об установлении границ ТОСов, о даче согласия на безвозмездную передачу в собственность прихода храма Святых Жен Мироносиц здания «Дом причта».

Сессия гордумы начнется в 10:00 в Городском культурном центре (площадь Победы, 1).

Напомним, в Пскове меняется система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) приходит фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).

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Процесс изменения системы управления областным центром в начале 2022 года инициировал губернатор Михаил Ведерников, предложивший, «чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации». Таким образом, в городе будет полноценный глава.

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28 октября члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы рассмотрели итоги заседания конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы Пскова. На конкурс были представлены две кандидатуры. По итогам голосования глава администрации Пскова Борис Елкин набрал максимальное количество баллов - 33, а первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко - 28 баллов.