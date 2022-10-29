Политика

Самовыдвиженец подал документы для регистрации кандидатом на выборах главы Пушкиногорского района

Дмитрий Волконский представил документы в ТИК на досрочные выборы главы Пушкиногорского района в порядке самовыдвижения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в территориальной избирательной комиссии района.

Фото: «ТИК Пушкиногорского района Псковской области» / «ВКонтакте»

30 октября начался этап подачи документов кандидатами Пушкиногорского района на должность главы муниципалитета.

Этап выдвижения на досрочных выборах главы Пушкиногорского района завершится в 18:00 3 ноября, напомнили в ТИК,

Этап подачи документов на регистрацию кандидатов продлится до 18:00 часов 14 ноября.