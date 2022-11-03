Политика

Кандидаты на пост главы Пскова рассказали о своём видении развития города

Участники конкурса на замещение должности главы Пскова – глава администрации Пскова Борис Елкин и заместитель главы Псковского района Святослав Колинко – на очередной 4-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва, которая проходит сегодня, 3 ноября, рассказали о своём видении развития города, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первым на сессии выступил Святослав Колинко. Он отметил, что сегодня в Пскове необходимо развивать промышленность. По его мнению, производства лучше открывать в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе, чтобы сберечь экологию города.

«Я свою программу строил исходя из того, что Псков должен быть местом, где людям комфортно жить», - заметил Святослав Колинко. Также он призвал продолжать развивать сферу туризма, в частности, предложил увеличить количество пешеходных зон в центре города, чтобы «туристы ощущали себя в более домашних условиях».

Кроме того, по его мнению, Пскову нужен ещё один мост. Подумать о его расположении, заметил Святослав Колинко, необходимо после завершения строительства моста на объездной дороге. Также он отметил необходимость обновления коммунальной инфраструктуры.

Ещё один проблемный вопрос, продолжил кандидат, это отток молодёжи из Пскова. Для решения этой проблемы, в частности, он предложил совместно с правительством Псковской области подумать над предоставлением молодёжи возможности брать кредит с нулевой ставкой, а также над тем, как сдержать цены на жильё.

«Есть города, которые могут позволить себе дать людям большую зарплату, малые же города, такие как Псков, должны завлекать людей какими-то другими способами», - заключил он.

Далее слово предоставили Борису Елкину. Он заметил, что в Пскове в последние годы было много позитивных изменений, но при этом остаются актуальными многие проблемы. В частности, они связаны и с развитием территории Псковского района, которая граничит с городом. Решать их муниципалитеты, по мнению сити-менеджера, должны совместно.

Помимо этого, Борис Елкин отметил проблемы в сфере образования – многие школьники сегодня учатся во вторую смену. При этом он подчеркнул, что эта ситуация решается совместно с правительством региона и при поддержке федерального центра – в городе строятся новые учреждения среднего и дошкольного образования.

Одна из наиболее больных точек в городе, заметил Борис Елкин, - состояние дворов. Эта проблема также решается, в частности, благодаря программе «Формирование комфортной городской среды».

«Особое внимание мы должны уделять нашей молодёжи, мы обязаны сделать так, чтобы не было оттока молодежи в крупные города, и даже если они едут учиться куда-то далеко, чтобы они возвращались к нам работать. Мы видим, что в большинстве направлений у нас есть нехватка специалистов, хотелось бы, чтобы квалифицированных кадров в Пскове было больше», - сказал Борис Елкин.

Также он призвал продолжать строить спортивные объекты, заниматься модернизацией коммунальной инфраструктуры. Помимо этого, продолжил он, нужно заниматься развитием туризма, ведь в Пскове много памятников культурного наследия, включая объекты ЮНЕСКО.

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Напомним, сегодня депутатам гордумы предстоит избрать главу Пскова.