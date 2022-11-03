Политика

Председатель гордумы: Борису Елкину предстоит открыть новую страницу в истории Пскова

Избранному сегодня, 3 ноября, главе Пскова Борису Елкину предстоит открыть новую страницу в истории города. Такое мнение на встрече с журналистами выразил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

«С сегодняшнего дня Борису Андреевичу придётся открывать новую страницу в истории города Пскова. Не только перестраивать работу администрации, но и строить работу главы города, потому что функции, которые на него теперь возлагаются, значительно расширяют сферу его деятельности», - отметил Александр Гончаренко.

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По его мнению, депутаты сегодня практически единогласно оказали доверие Борису Елкину ввиду наличия у него опыта. Председатель гордумы заметил, что городской парламент продолжит работать во взаимодействии с администрацией Пскова, проводить совместные выезды и мероприятия.

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Основная цель властей сегодня, считает Александр Гончаренко, - поиск источников финансирования для реализации проектов на благо Пскова, а также для исполнения обещаний, данных избирателям в ходе предвыборной кампании.