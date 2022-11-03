Политика

Михаил Иванов: Переход к единоначалию пойдёт Пскову на пользу

Переход к единоначалию пойдёт Пскову на пользу. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя Псковской городской Думы Михаил Иванов («Партия пенсионеров»).

«Я всегда считал, что представительная и исполнительная власть – это естественное крыло, но всё-таки организационно-распределительной функцией в городе должен заниматься один человек, которые будет нести полную ответственность за принятые решения и за их исполнение. Думаю, это послужит на пользу нашему городу, скорость и качество исполнения улучшится, в этом вопросе будут положительные сдвиги», - сказал Михаил Иванов.

По его мнению, сегодня глава города должен сосредоточиться, в частности, на проблемах, связанных с коммунальным хозяйством, дорожной службой, социальным обеспечением всех слоёв населения.

«Объёмы очень большие, но всё упирается в одну деталь – наличие финансовых средств. Как говорится, все бы здесь сделали, был бы бюджет для исполнения», - заметил депутат.

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Напомним, сегодня, 3 ноября, депутаты Псковской гордумы избрали главой областного центра Бориса Елкина.

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В Пскове поменялась система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) пришло фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).