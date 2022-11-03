Политика

Кандидаты на выборах главы Пушкиногорского района могут принести документы на регистрацию до 14 ноября

Кандидаты на досрочных выборах главы Пушкиногорского района могут представить документы на регистрацию в срок до 14 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Этап выдвижения для участия в досрочных выборах главы муниципалитета завершился 3 ноября в 18.00. Для участия в избирательной кампании выдвинулись пять кандидатов:

Дмитрий Волконский (самовыдвижение); Игорь Романов («Партия роста»); Оксана Филиппова («Единая Россия»); Андрей Маковский («Новые Люди»); Александр Коваленко (ЛДПР).

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«В настоящее время территориальная избирательная комиссия проводит проверки представленных кандидатами документов по разным направлениям: наличие двойного гражданства, судимости и т. д. У кандидатов есть время в срок до 14 ноября 2022 года представить документы на регистрацию», - добавили в облизбиркоме.