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Политика

Кандидаты на выборах главы Пушкиногорского района могут принести документы на регистрацию до 14 ноября

04.11.2022 10:16|ПсковКомментариев: 0

Кандидаты на досрочных выборах главы Пушкиногорского района могут представить документы на регистрацию в срок до 14 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области. 

Этап выдвижения для участия в досрочных выборах главы муниципалитета завершился 3 ноября в 18.00. Для участия в избирательной кампании выдвинулись пять кандидатов: 

  1. Дмитрий Волконский (самовыдвижение);
  2. Игорь Романов («Партия роста»);
  3. Оксана Филиппова («Единая Россия»);
  4. Андрей Маковский («Новые Люди»);
  5. Александр Коваленко (ЛДПР).

«В настоящее время территориальная избирательная комиссия проводит проверки представленных кандидатами документов по разным направлениям: наличие двойного гражданства, судимости и т. д. У кандидатов есть время в срок до 14 ноября 2022 года представить документы на регистрацию», - добавили в облизбиркоме. 

Теги: #пушкиногорский район #выборы #кандидаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Выборы главы Пушкиногорского района - 2022 Кандидаты на выборах главы Пушкиногорского района могут принести документы на регистрацию до 14 ноября Завершён этап выдвижения для участия в досрочных выборах главы Пушкиногорского района Ещё два кандидата подали документы для регистрации на выборы главы Пушкиногорского района «Новые люди» выдвинули Андрея Маковского на выборы главы Пушкиногорского района Игорь Романов подал документы для регистрации кандидатом на выборы главы Пушкиногорского района Самовыдвиженец подал документы для регистрации кандидатом на выборах главы Пушкиногорского района Кандидат от ЕР подала документы в ТИК для выдвижения на должность главы Пушкиногорского района Единороссы выдвинут Оксану Филиппову на выборы главы Пушкиногоского района Стартовало выдвижение кандидатов на пост главы Пушкиногорского района Коммунисты не будут участвовать в выборах главы Пушкиногорского района Двухдневное голосование организуют на выборах главы Пушкиногорского района Экс-соратника Максима Сурайкина выдвинут на выборы главы Пушкиногорского района «Партия пенсионеров» не будет участвовать в выборах главы Пушкиногорского района Андрей Маковский: «Новые люди» примут участие в выборах главы Пушкиногорского района Кандидата от «Единой России» на должность главы Пушкиногорского района определят по итогам праймериз Необходимость трехдневного голосования на выборах главы Пушкиногорского района обсудят с Роспотребнадзором «Справедливая Россия» не будет принимать участие в досрочных выборах главы Пушкиногорского района КПФР пока не приняла решение о выдвижении кандидата на досрочные выборы главы Пушкиногорского района Антон Минаков: ЛДПР планирует выдвинуть кандидата на выборы главы Пушкиногорского района Досрочные выборы главы Пушкиногорского района пройдут 25 декабря Исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева Выборы нового главы Пушкиногорского района назначат на сессии районного Собрания Глава Пушкиногорского района проиграл апелляцию в суде по делу о превышении полномочий Главу Пушкиногорского района приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей
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