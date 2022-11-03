Политика

Завершён этап выдвижения для участия в досрочных выборах главы Пушкиногорского района

Завершён этап выдвижения для участия в досрочных выборах главы Пушкиногорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в территориальной избирательной комиссии района.

Документы в территориальную избирательную комиссию подали кандидат от партии «Единая Россия» Оксана Филиппова, самовыдвиженец Дмитрий Волконский, председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов, председатель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский и кандидат от ЛДПР Александр Коваленко.

Напомним, досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначены на 25 декабря. Голосование будет проходить в два дня - 24 и 25 декабря.

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До этого должность главы Пушкиногорского района занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.

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Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.