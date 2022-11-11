Политика

Администрация Херсонской области опровергла сообщение о переносе столицы в Геническ

Решение о переносе столицы Херсонской области не принималось, со ссылкой на официальный пресс-релиз администрации региона сообщает РИА Новости.

Ранее в субботу пресс-секретарь заместителя председателя регионального правительства Александр Фомин сообщил, что административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ.

«Геническ — один из ряда муниципалитетов, где временно находятся ведомства администрации региона», — пояснили местные власти.

В администрации отметили, что «на момент заявления Александр Фомин не являлся сотрудником администрации региона и не имел полномочий для таких заявлений».

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«Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомства и структур органов власти региона», — говорится в пресс-релизе.