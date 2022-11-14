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Политика

Рейтингомер: отставка по-тихому, музыкальное назначение и печаль псковского «американиста»

14.11.2022 17:19|ПсковКомментариев: 0

Всех категорически приветствую. Со своим особым мнением здесь Господин Рейтингомер. Как всегда, в начале недели будем измерять политическую активность псковских ньюсмейкеров.

 

Оценки ставим по пятибалльной шкале. Плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Давайте мериться рейтингами. Вперед и с песней - сегодня это актуально, и скоро поймете, почему.

-5 Геннадий Иойлев

А начинаем с претендента на победу в символической номинации «Самая тихая и незаметная отставка года» - здесь вне конкуренции Геннадий Иойлев. О его уходе с поста руководителя Государственной инспекции труда в Псковской области стало известно на прошлой неделе - можно сказать, случайно. Когда именно ушел «трудовик», в силу каких причин, почему не было даже коротенького сообщения - тайна сия велика есть. Как говорят знающие люди, такой непубличный уход на госслужбе - это не есть хорошо. Так или иначе, ставим минус пять и попутно отмечаем, что в статусе и. о. руководителя инспекции теперь трудится Марина Кудрявцева, ранее занимавшая должность заместителя. 

-4 Елена Жгут

Галерею уходящих кадров продолжает Елена Жгут, до недавнего времени - заместитель главы администрации Пскова. Но, как известно, в областном центре происходят перемены, стала иной модель управления городом, на пост главы избран Борис Елкин. Вот в этих условиях госпожа Жгут и покинула высокую должность - со стандартной формулировкой «в связи с переходом на другую работу». Какую именно - пока неизвестно, но скорое появление госпожи Жгут в неком новом качестве городские власти все-таки проанонсировали. Пока этого не произошло - ставлю минус четыре.

-3 Сергей Федоров

Тем временем продолжает терять позиции бывший депутат Псковской городской Думы от КПРФ, руководитель муниципального казенного учреждения «Специализированная служба» Сергей Федоров. В сентябре он проиграл на выборах и лишился депутатского мандата. А теперь в рамках тех самых перемен в городском хозяйстве объявлено, что «Специализированную службу» в числе первых коснутся изменения. Главным распорядителем средств станет управление городского хозяйства, а функции заказчика перейдут новому учреждению. Обслуживание ливневки переходит к «Горводоканалу». В целом всё для коммуниста Федорова очень невесело. Минус три.

-2 Антон Сергеев

Свою законную пару со знаком минус получает советник псковского губернатора по СМИ Антон Сергеев. Он продолжает упражняться в образе эдакого доморощенного «американиста» - намедни опечалился из-за... очередных оговорок президента США.

Так и пишет в своем Telegram-канале, выкладывая видео, где Байден называет Колумбию председателем АСЕАН: «Уже даже как-то и грустно». Конец цитаты. Вот, оказывается, почему грустит псковский чиновник.

Незадолго до этого он обращал внимание на другие оплошности Байдена, типа, перепутал Херсон с иранским Фаллуджей - ну и на прочие, не имеющие никакого отношения к региону, вещи. С упорством, достойным лучшего применения, господин Сергеев тратит на это свое время - утром, днем, вечером... Вопрос, собственно, тот же, что и раньше: тем ли занят региональный чиновник? 

-1 Олег Брячак

Минус один уходит бизнесмену и депутату регионального парламента от «Справедливой России» Олегу Брячаку. Он прорекламировал в соцсетях свою компанию и тут же получил предостережение - не от кого-нибудь, а от экс-руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы Ольги Милонаец.

Она обратила внимание на то, что ипотеку может предоставить только банк, а компания Брячака - не может, соответственно, в посте последнего отсутствует существенная информация, что недопустимо.

Вроде бы полушутливое послание - но эсер, у которого в последние годы были неприятности с законом, поспешил поблагодарить антимонопольщицу за предостережение и выразил готовность доказать, что всё в его записи в рамках действующего законодательства.

0 Константин Абаков, Виталий Сухинский

Под звуки балалайки и топот исполнителей русских народных танцев в Общественную палату региона заходит руководитель ансамбля «Сказ», «Душа земли псковской» (да и всей России тоже) Константин Абабков.

В сентябре он баллотировался от «Единой России» в депутаты Псковской гордумы, но не прошел. А с Общественной палатой - сложилось.

Такое вот музыкальное назначение. Впрочем, с плюсами-минусами, как это делаю при назначениях, не спешу - ждем конкретных дел. Так что пока и Абабкову, и другому назначенцу недели - Виталию Сухинскому, пересевшему со стула замдиректора «Стройтехнадзора» в кресло заместителя главы администрации Пскова, ставлю нейтральные оценки. 

+1 Петр Алексеенко

На плюс один наработал первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат регионального парламента Петр Алексеенко.

Мало того, что он проделал неблизкий путь до столицы и там, на пленуме ЦК КПРФ, несколько часов слушал Зюганова и других партийных бонз, так и в целом главный коммунист оперативно откликался на актуальные темы политической повестки, в том числе нетривиальным репостом отреагировал на инициативу КПРФ исправить Избирательный кодекс. 

+2 Валерий Гарбузов

Строчкой выше расположился известный американист (теперь уже без кавычек и всякой иронии), экс-сотрудник Псковского пединститута Валерий Гарбузов.

Ныне он работает в Москве, возглавляет Институт США и Канады Российской академии наук - и понятно, что в связи с проведением в Америке 8 ноября промежуточных выборов мнение Гарбузова часто звучало на минувшей неделе со страниц российских СМИ.

И вот тут отмечаем, что, во-первых, ученый дал достаточно точные прогнозы относительно результатов голосования и, во-вторых, очень трезво комментировал их возможное влияние-невлияние на будущее российско-американских отношений. Правоту Гарбузова подтвердили и сами итоги выборов, и последовавшие за ними высказывания заокеанских политиков - как демократов, так и республиканцев. 

+3 Юрий Сорокин

Плюс три получает вице-спикер регионального парламента, директор завода «Псков-Полимер» Юрий Сорокин. Во-первых, он дал интересное и содержательное интервью в эфире радио ПЛН ФМ - если не слушали, то советую это сделать: запись программы доступна в архиве Псковской Ленты Новостей, на нашем YouTube-канале и в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте».

Во-вторых, политик продолжает удивлять в соцсетях своими музыкальными способностями: на минувшей неделе откликнулся на уход из жизни основателя и лидера шотландской рок-группы Nazareth Дэна Маккаферти. В память о нем Юрий Сорокин виртуозно исполнил одну из самых известных композиций этой группы - «Love Hurts».

+4 Наталья Юрченко

Депутат городской Думы, директор телерадиокомпании «Псков» Наталья Юрченко была активна и стремилась в полной мере соответствовать определению «народный избранник». Много встречалась с избирателями и, в частности, решала проблемы жителей улицы Подвишенской. Люди попросили выяснить и разобраться в вопросе установки знаков и перекрытия дорожного движения по этой улице. Судя по всему, решение этой наболевшей проблемы - не за горами. Кроме того, журналист и медиаменеджер Наталья Юрченко уверенно и профессионально провела большое интервью с губернатором Михаилом Ведерниковым. 

+5 Митрополит Тихон

Максимально высокую положительную оценку ставим митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону. На минувшей неделе он принял участие в заседании Высшего Церковного Совета под председательством патриарха Кирилла.

До этого президент России Владимир Путин в Манеже открыл выставку, инициатором проведения которой был Тихон.

В целом митрополит постоянно присутствовал в федеральных СМИ, в том числе на центральных телеканалах. А его заявление о необходимости мира по воле Божией между Россией и Украиной в интервью на канале «Россия-24» было процитировано едва ли не всеми ведущими масс-медиа страны.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю. 

Теги: #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
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