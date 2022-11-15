Александр Братчиков: Руководитель в Пскове должен быть один

Руководитель в городе Пскове должен быть один. Такое мнение высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
При этом парламент, продолжил он, должен существовать. «Парламент - это всё-таки совещательно-законодательный орган, а исполнительная власть - это ежедневная жизнь, общение с жителями, работа с бюджетом и коммунальной инфраструктурой города», - отметил депутат.
Глава Пскова Борис Елкин, по его мнению, способен как руководитель сделать так, чтобы город жил лучше.
Бориса Елкина избрали на пост главы города Пскова в ходе очередной 4-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва, которая прошла 3 ноября.
Напомним, желание принять участие в конкурсе на замещение должности главы Пскова изъявили два кандидата – глава администрации Пскова Борис Елкин и заместитель главы Псковского района Святослав Колинко. По итогам тайного голосования Бориса Елкина поддержали 23 депутата.
В Пскове сменилась система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) пришло фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).
Процесс изменения системы управления областным центром в начале 2022 года инициировал губернатор Михаил Ведерников, предложивший, «чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации». Таким образом, в городе появился полноценный глава.