Политика

Александр Братчиков: Руководитель в Пскове должен быть один

Руководитель в городе Пскове должен быть один. Такое мнение высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сказать, что лучше (одноглавая или двуглавая модель управления Псковом - ред.) - очень сложно, время покажет, но, с точки зрения здравого смысла, руководитель должен быть один, который будет принимать основные решения, а самое главное - берёт ответственность за принятие этих решений, когда ответственность не размыта», - сказал Александр Братчиков.

При этом парламент, продолжил он, должен существовать. «Парламент - это всё-таки совещательно-законодательный орган, а исполнительная власть - это ежедневная жизнь, общение с жителями, работа с бюджетом и коммунальной инфраструктурой города», - отметил депутат.

Глава Пскова Борис Елкин, по его мнению, способен как руководитель сделать так, чтобы город жил лучше.