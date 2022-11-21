Политика

«Гонки по вертикали»: визиты недели, партийные междусобойчики и ожидание оргвыводов

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Автор программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Чего приехали-то? Разбираемся в мотивах визитов федеральных политиков и партийных функционеров, которые один за другим посещают Псков.

Участвовать нельзя пропустить. Псковские коммунисты в поисках места для запятой в год губернаторских выборов.

Бюджетный немарафон. В Пскове готовятся принять проект главного финансового документа.

Как всегда, в нашей программе мы будем анализировать процессы, отмечать тренды и заметные события, раскрывать подробности визитов - и вот тут надо сказать, что их, визитов, в последнее время стало как-то особенно много. Что ни день - то кого-то из числа федеральных политиков или чиновников к нам заносит.

- Едут! («Формула любви»)

Не успели в Пскове помахать ручкой министру просвещения Сергею Кравцову, который побывал на всероссийском форуме педагогов, как надо было отправляться встречать «Онотоле» Вассермана, знатока клуба «Что? Где? Когда?», радио- и телеведущего, а теперь еще и депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия - За правду».

Каждый приезд эрудита-чудака в Псков - это, можно сказать, фейерверк откровений. Помню, в прошлый раз у нас в эфире господин Вассерман прямо признавался в занятиях пропагандой, рассказывал, что вся выручка от поездок в регионы составляет максимум сумму, которую он получает всего за одну минуту телеэфира, и вдобавок рисовал сценарии, при которых его могли бы убить без суда и следствия. Потом он уехал, но время от времени мы его вспоминали - скажем, в прошлом году, когда намечалось соперничество господина Вассермана с псковским яблочником Львом Шлосбергом, и не где-нибудь, а в столице, в Преображенском избирательном округе на выборах в Госдуму. Однако по известным причинам битвы не случилось. Шлосберг теперь вообще вне выборов, а Вассерман - да, избрался. И вот уже в качестве парламентария, без своей знаменитой жилетки, но все так же готовый к монологам на едва ли не любую тему, он снова побывал в Пскове - выступил перед молодежью на научном форуме, рассказал, что работает над поправками в закон об образовании и доказывает коллегам в Госдуме: мол, теория парникового эффекта - это мошенничество и липа.

- Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - это науке пока неизвестно («Карнавальная ночь»).

Заронив в юные умы зерна сомнений, господин Вассерман уехал - тут немного странно, что ведомое Олегом Брячаком региональное отделение «Справедливой России - За правду» приезд депутата-эсера вовсе не заметило. Так или иначе, своеобразную эстафету от эсера готовы подхватить его коллеги из других партий.

Уже в конце этой недели партийного куратора из столицы, депутата Госдумы Сергея Леонова ждут в региональном отделении ЛДПР. Псковские «либерал-демократы» во главе с депутатом регионального парламента Антоном Минаковым проведут в субботу областную конференцию. Понятно, что одна из главных тем - подготовка к избирательным кампаниям следующего года, прежде всего - губернаторским выборам. Рассчитываем, что самая горячая информация о происходящем в региональном отделении ЛДПР прозвучит в эфире ПЛН FM из первых уст - следите в пятницу за анонсами наших эфиров.

Ну а псковские коммунисты уже сегодня принимают куратора Псковской области по партийной линии. Впрочем, об этом чуть позже, а вначале о том, что в субботу местные зюгановцы провели заседание бюро комитета областного отделения КПРФ.

Рассматривали несколько вопросов, в том числе о подготовке к избирательным кампаниям 2023 года. И вот тут интересно, что, как мне рассказал первый секретарь обкома Петр Алексеенко, коммунисты приняли решение все-таки участвовать в выборах - и губернатора Псковской области, и глав ряда районов. Местным отделениям партии рекомендовано представить свои предложения по кандидатурам на пост губернатора до 1 января, предложения по кандидатурам на должности глав районов будут приниматься до 1 марта 2023 года. Напомню, что еще недавно насчет участия-неучастия в выборах члены обкома давали противоречивые комментарии. Мнения участников «концессии», прямо скажем, разделились: прямо заявляться или - нет-нет, не сливаться, а хитро, как и подобает всяким «нормальным героям», идти в обход.

- В обход!

- Так мы лучше тут!

- Болваны! Он же думает, что мы сейчас на него нападем, а мы его перехитрим и пойдем в обход («Айболит-66»)

Можно предположить, что и на бюро обкома, которое традиционно проходило без приглашения представителей СМИ, звучали разные точки зрения, возможно, даже диаметрально противоположные. Как мы знаем, в последние годы внутри обкома и вокруг него существует напряженность и продолжается борьба.

Это как в известной шутке «Определение "Вся эта фигня" недостаточно точно определяет ассортимент выпускаемой нами продукции». Вот и у коммунистов слова об имеющихся противоречиях и раздрае недостаточно точно передают всю суть происходящего.

На самом деле есть целый ряд центров и групп, которые добиваются контроля над областным отделением КПРФ - всё еще «партии №2»; правда, удерживать этот титул коммунистам всё сложнее - по причинам как вполне объективным, так и сугубо субъективным. Так вот, есть нынешнее руководство в лице Петра Алексеенко. Есть группа радикалов - прежде всего, тут имею в виду второго секретаря обкома Дмитрия Михайлова. Есть те, кто ориентирован на «старую гвардию» в лице экс-депутата Госдумы, члена ЦК партии Владимира Никитина и бывшего вице-спикера областного Собрания Геннадия Бубнова. А есть еще и региональный бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев, который представлял партию на прошлых губернаторских выборах, и те, кто вынужденно покинул ряды КПРФ, - скажем, некогда один из столпов областного отделения КПРФ Анатолий Копосов, который хлопнул дверью и стал помощником председателя областного Собрания - единоросса. Теперь он выступает с критикой Дмитрия Михайлова, обвиняя того чуть ли не во всех смертных грехах. Есть региональное руководство, которое заинтересовано в том, чтобы областное отделение партии полностью соответствовало определению «системная оппозиция» и играло свою роль, а не занималось самодеятельностью. Вот, собственно, такая картина там наблюдается. Отчего регулярно возникают разговоры об обострении ситуации и возможных изменениях. И сейчас такой момент. Во вторник приезжает куратор Псковской области по партийной линии, она проведет встречи в Пскове и районах. В руководстве обкома КПРФ говорят, что это не более чем плановый визит - и ничего сверхъестественного не произойдет. А недоброжелатели, напротив, не исключают «разбора полетов», нагоняев и даже организационных выводов. Посмотрим, что будет происходить дальше.

Тем временем в Псковской области готовятся к принятию бюджета. Уже в четверг, 24 ноября, пройдет сессия областного Собрания. Потом, между ноябрьской и декабрьской сессиями, поправки и предложения к бюджету рассмотрит согласительная комиссия. «Схема прежняя, не меняется», - пояснил на днях спикер областного Собрания Александр Котов. И он, чуть ранее, объяснял главе бюджетного комитета Александру Братчикову: «Следующий год мы будем работать в нестандартных условиях. Ситуация может меняться быстро. С уверенностью прогнозировать, что всё будет идти так же, как в предыдущие годы, нельзя. Однозначно, от всех потребуются дополнительные усилия».

Если бы мы на машине времени перенеслись всего-то на несколько лет назад в те годы, которые еще памятны многим действующим игрокам на политической сцене, то увидели в таком же ноябре условного надцатого года страсти по бюджету - жаркие дискуссии, острые выступления, даже демарши. Напомню, в былые времена тот же эсер Брячак уводил с публичного обсуждения бюджета толпу своих соратников, коммунисты признавались, что перестали есть яйца - так они подорожали, а яблочники пытались закидать региональных управленцев своими предложениями и каверзными вопросами. В целом лейтмотивом в выступлениях оппозиции неизменно звучало апокалипсическое «Колониальный бюджет, развитие невозможно, будущего нет». Как неоднократно отмечали обозреватели ПЛН, в те годы обсуждение и принятие финансового документа по сути превращалось в реальный политический процесс с публичными и виртуальными баталиями, очень схожими по духу и форме с классическими предвыборными дебатами. Одной из причин этого являлось то обстоятельство, что в процессе обсуждения и принятия бюджета активно участвовали многие региональные политики, в том числе лидеры партийных отделений и потенциальные кандидаты в губернаторы. Каждый из оппозиционеров старался использовать любую возможность, чтобы попробовать свои силы, засветиться на поле или нанести удар по оппоненту. Однако те времена остались в прошлом, теперь и принцип формирования бюджета другой, и сам процесс - уже не марафон, а дистанция гораздо меньшей длины.

В целом всё отличается, даже внешние атрибуты утрачены - нет ни внесения бюджета в Собрание, когда финансисты из другого крыла Дома Советов под объективами фото- и видеокамер несут кучу толстых папок, из которых, кажется, вот-вот начнут выпадать цифры - теперь всё в электронном виде.

Нет и острых публичных слушаний - и даже минимальной доли непредсказуемости нет. Понятно, что бюджетное послание губернатора в декабре депутаты поддержат, документ примут, все основные парламентские силы его одобрят - и да, это будет «непростой», но неизменно «социально ориентрованный бюджет». Так или иначе, будем наблюдать за этим процессом, наверняка еще не раз вернемся к бюджетной теме, а всё самое важное и интересное вы найдете на страницах ПЛН.

На этом всё на сегодня. Программа «Гонки по вертикали» продолжит внимательно следить за событиями региональной политики. В одном из ближайших выпусков подробно поговорим на тему происходящего в Пустошке - этом районе сохраняющейся «яблочной аномалии». Там, как говорится, над главою тучи ходят хмуро. Псковские телеграм-каналы, масс-медиа и политики уже принесли «черную метку» муниципальной руководительнице Светлане Васильковой. По общему мнению, дело идет к импичменту - ситуация для нашей политики беспрецедентная. Будем наблюдать.

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А уже в декабре подведем итоги проекта ПЛН «100 самых влиятельных персон Псковской области». Сейчас в самом разгаре опрос экспертов, так что, получив анкету, будьте готовы заполнить ее и отправить в адрес Псковской Ленты Новостей. Ну или проголосовать на сайте ПЛН дистанционно электронно. Как и прежде, рейтинг самых влиятельных мы составляем вместе с широким кругом региональных экспертов.

И последнее - накануне отметил свое 85-летие первый председатель Псковского областного Собрания депутатов, Почетный гражданин нашего региона, «человек-эпоха» Юрий Шматов. Поздравляем Юрия Анисимовича, желаем долголетия и крепкого здоровья!

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Теперь действительно всё. Прощаюсь и по традиции напоминаю: если вы не занимаетесь политикой - политика обязательно займется вами.