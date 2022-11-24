Политика

Губернатор Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с депутатом Госдумы Сергеем Леоновым

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы, первым заместителем руководителя фракции ЛДПР Сергеем Леоновым и координатором Псковского регионального отделения ЛДПР, руководителем фракции в Псковском областном Собрании Антоном Минаковым.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«В числе вопросов обсудили строительство школы на улице Юбилейной в Пскове. Сергей Леонов как депутат осмотрел учреждение и высоко оценил ход работ. Он отметил, что школа была построена в очень короткие сроки по самым современным технологиям», - рассказал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Также обсудили текущие вопросы взаимодействия с ЛДПР на региональном уровне. «Могу сказать, что с партией у нас выстроен конструктивный диалог, мы всегда готовы выслушать коллег, когда они предлагают рабочие варианты решения проблемных вопросов», - отметил он.

«Уверен, что плодотворное сотрудничество будет продолжено», - добавил губернатор.