Политика

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с губернатором Михаилом Ведерниковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как губернатор оценивает общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в Псковской области и насколько на нее влияет проведение спецоперации? Как регион справляется с основными вызовами этого года? Какие ошибки и недочеты выявились в ходе частичной мобилизации и как власти региона с ними боролись? С какими сложностями пришлось столкнуться в рамках реализации нацпроектов? Чем бюджет на 2023 год будет отличаться от бюджета на текущий год? Пойдет ли Михаил Ведерников на новый губернаторский срок?

Эти и другие темы с губернатором обсудит Максим Костиков. Задать вопрос главе региона смогут и радиослушатели. Телефон прямого эфира - 56-73-72.