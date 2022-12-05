Политика

Губернатор – о команде региона: Я считаю, что все достаточно эффективно работают

Высоко оценил работу команды региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Глава региона рассказал, что команда сформирована, ее работа хорошо налажена и, по его словам, никому ничего объяснять не пришлось. «Все приняли новую реальность, все поняли свое место в этой системе, свою меру ответственности», - прокомментировал Михаил Ведерников.

«Сейчас у нас слаженная команда. Я говорю не только о членах правительства, это и муниципальные команды, и депутаты областного Собрания, Псковской городской думы, других муниципалитетов. На 95% у меня к команде вопросов нет. Я считаю, что все достаточно эффективно работают», - резюмировал Михаил Ведерников.