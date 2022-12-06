Михаил Ведерников: Политических проблем в регионе нет

Политических проблем в Псковской области нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).
Когда началась пандемия, члены партии «Единая Россия» с первых дней помогали населению, обеспечивали масками и возили медиков, продукты пожилым людям, продолжил он.
Губернатор поблагодарил коллег в областном Собрании, и не только тех, кто является членом «Единой России», которые в первом же чтении принимают единогласные поправки в бюджет. «Я всегда депутатам говорю: если вы в первом чтении голосуете против бюджета, с вами о чем потом разговаривать? Вам все не так и вы против всего, и тогда не надо мне говорить, что эту школу мы спланировали, а эту не спланировали. У вас нет морального права про это говорить. Голосуйте за бюджет в целом, давайте активно обсуждать, спорить, искать решение в рамках согласительной комиссии, корректировать второе и третье чтение и выходить на бюджет, за который мы вместе будем нести ответственность и вместе будем добиваться его исполнения, тогда будет честно. И тогда каждую партию найдет свой избиратель», - сказал он.
Губернатор добавил, что с большинством партий он ведет конструктивный диалог.