Политика

Михаил Ведерников: Политических проблем в регионе нет

Политических проблем в Псковской области нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы довольны результатами выборов. Это логический итог и выбор людей. Все это время: и пандемия, и СВО, и санкции, мы всегда были на прямой связи с людьми. Мы не уходили от неудобных вопросов, занимались самыми проблемными, иногда совсем неблагодарными темами. Используя все возможности, мы делали то, что должна делать власть. И делали это на всех уровнях», - прокомментировал глава региона.

Когда началась пандемия, члены партии «Единая Россия» с первых дней помогали населению, обеспечивали масками и возили медиков, продукты пожилым людям, продолжил он.

«Мы всегда готовы к диалогу. И даже к не всегда конструктивному диалогу. Но мы должны быть уверены, что наши оппоненты исходят из интересов Псковской области и наших граждан. Я не буду называть эти микропартии, которые то бегают пиарятся с какими-то масками, респираторами, то стараются раскидывать какие-то фейки, чтобы поднять накал и напряжение в обществе. Они просто издеваются над людьми, просто пытаются довести ситуацию до абсурда и социального взрыва, чтобы потом попытаться убедить людей в том, что власть бессильна и некомпетентна. Зачем это делать? Просто, чтобы было плохо», - прокомментировал глава региона свое отношение к оппозиционным партиям.

Губернатор поблагодарил коллег в областном Собрании, и не только тех, кто является членом «Единой России», которые в первом же чтении принимают единогласные поправки в бюджет. «Я всегда депутатам говорю: если вы в первом чтении голосуете против бюджета, с вами о чем потом разговаривать? Вам все не так и вы против всего, и тогда не надо мне говорить, что эту школу мы спланировали, а эту не спланировали. У вас нет морального права про это говорить. Голосуйте за бюджет в целом, давайте активно обсуждать, спорить, искать решение в рамках согласительной комиссии, корректировать второе и третье чтение и выходить на бюджет, за который мы вместе будем нести ответственность и вместе будем добиваться его исполнения, тогда будет честно. И тогда каждую партию найдет свой избиратель», - сказал он.

Губернатор добавил, что с большинством партий он ведет конструктивный диалог.