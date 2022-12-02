Политика

Коммунист Михайлов не будет участвовать в выборах губернатора Псковской области

Секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель партийной фракции в областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов отказался от планов участвовать в качестве кандидата в губернаторских выборах, которые пройдут в 2023 году. Об этом коммунист сообщил Псковской Ленте Новостей в воскресенье, 4 декабря. Ранее Дмитрия Михайлова называли в числе потенциальных кандидатов от КПРФ.

«Я принял решение не участвовать в выборах губернатора Псковской области», - сказал Дмитрий Михайлов.

Свое решение он объяснил тем, что в современных условиях не имеет шансов победить кандидата от «Единой России». Дмитрий Михайлов предположил, что «партию власти» на выборах может представить действующий губернатор Михаил Ведерников. «Я вижу, как он работает, и не считаю целесообразным участвовать в кампании», - пояснил секретарь обкома КПРФ.

При этом Дмитрий Михайлов считает, что КПРФ необходимо участвовать в губернаторских выборах в Псковской области. По его мнению, кандидатом от партии мог бы стать Аркадий Мурылев, который уже представлял коммунистов на выборах главы региона в 2018 году.