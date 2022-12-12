Светлана Василькова подала в суд заявление о признании незаконным ее удаление в отставку с поста главы Пустошкинского района

Светлана Василькова подала в Опочецкий районный суд (судебное присутствие в Пустошке) заявление о признании незаконным решения Собрания депутатов Пустошкинского района об удалении ее в отставку с должности главы Пустошкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Яблока».
В исковом заявлении Светлана Василькова просит передать дело на рассмотрение суда в другом регионе России.
Дата судебного заседания пока не назначена.
Напомним, 24 ноября депутаты Собрания Пустошкинского района отправили в отставку главу района, члена партии «Яблоко» Светлану Василькову. Она была избрана главой Пустошкинского района в 2019 году. В дальнейшем депутаты районного Собрания неоднократно оценивали ее работу как неудовлетворительную, возлагая на нее вину за отсутствие конструктивного диалога с депутатским корпусом, главами волостей и региональными властями.