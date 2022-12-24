Избирательные участки закрылись в Пушкиногорском районе, явка приблизилась к 20%

Избирательные участки на досрочных выборах главы Пушкиногорского района закрылись в 20.00. Голосование продолжится завтра, 25 декабря, с 8.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области
Явка на выборах по состоянию на 20.00 24 декабря составила 18,94%, проголосовали 1 328 человек, из них вне помещения - 456 (6,5%).
Напомним, назначение досрочных выборов связано с прекращением полномочий главы Пушкиногорского района Александра Баранова.
Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района зарегистрировала в качестве кандидатов на досрочные выборы главы муниципалитета четырёх кандидатов: