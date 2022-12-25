Предварительные итоги выборов главы Пушкиногорского района оценила Оксана Филиппова

Предварительные итоги досрочных выборов главы Пушкиногорского района оценила директор Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина Оксана Филиппова (кандидат на выборах от «Единой России») в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Оксана Филиппова / «ВКонтакте»
Кроме того, она положительно оценила двухдневный формат голосования. «Это было достаточно эффективно. Два выходных дня, все могли отдать свой голос на избирательных участках. Я думаю, что этого было достаточно и имело положительный эффект», - заметила собеседница ПЛН.
По словам Оксаны Филипповой, новым директором школы станет «умный, ответственный, работоспособный человек, который к школе будет относиться с любовью и заботой».