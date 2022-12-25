Политика

Предварительные итоги выборов главы Пушкиногорского района оценила Оксана Филиппова

Предварительные итоги досрочных выборов главы Пушкиногорского района оценила директор Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А. С. Пушкина Оксана Филиппова (кандидат на выборах от «Единой России») в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Я вижу, что по предварительным итогам голосования преимущественно большинство голосов отдали за меня. Безусловно, это большой кредит доверия. Впереди нас ждет огромная работа. Выборы прошли легитимно и достаточно спокойно. Искренне признательна всем жителям района, которые отдали свои голоса. Будем работать честно и ответственно, - сказала Оксана Филлипова и поблагодарила всех, кто пришёл на избирательные участки.

Кроме того, она положительно оценила двухдневный формат голосования. «Это было достаточно эффективно. Два выходных дня, все могли отдать свой голос на избирательных участках. Я думаю, что этого было достаточно и имело положительный эффект», - заметила собеседница ПЛН.

По словам Оксаны Филипповой, новым директором школы станет «умный, ответственный, работоспособный человек, который к школе будет относиться с любовью и заботой».

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По предварительным итогам, после обработки всех протоколов комиссий, кандидатуру Оксаны Филипповой («Единая Россия») поддержали 2164 избирателя (88,76%), Александра Коваленко (ЛДПР) - 104 (4,27%), Андрея Маковского («Новые люди») - 72 (2,95%), Игоря Романова («Партия роста») - 58 (2,38%).