Политика

Книга рекордов Рейтингомера - 2022. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска легендарного проекта Псковской Ленты Новостей «Рейтингомер», за которым чутко следят все публичные персоны.

На календаре последние дни декабря - уходит в историю тяжелый и непредсказуемый 2022-й. Весь этот год штатный комментатор ПЛН Господин Рейтингомер внимательно следил за политической активностью, каждую неделю раздавал всем сестрам по серьгам, оценивал ньюсмейкеров по пятибалльной шкале, ставил им плюсы и минусы.

С текстовой версией выпуска можно ознакомиться ниже.